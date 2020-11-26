Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выполнил очередную стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» из акватории Белого моря по сложной мишенной позиции, находящейся в акватории Баренцева моря, рапортует 26 ноября Минобороны.
Во время запуска «Циркон» поразил цель, которая находилась за 450 километров. Скорость ракеты превысила 8 махов.
Минобороны РФ
Впервые один из самых современных кораблей Северного флота, который был построен в Санкт-Петербурге, осуществил стрельбу гиперзвуковой ракетой в начале октября.
«Циркон» входит в линейку нового российского гиперзвукового вооружения, анонсированного Владимиром Путиным в июне 2019 года. В США активно работают над созданием аналогов. В России первый гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал» заступил на опытно-боевое дежурство в 2017 году. В конце 2019-го в Минобороны был сформирован полк, оснащенный «Авангардом», — наземным комплексом с управляемым боевым блоком.