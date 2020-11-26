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«Адмирал Горшков» отстрелялся гиперзвуковой ракетой «Циркон»

Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выполнил очередную стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» из акватории Белого моря по сложной мишенной позиции, находящейся в акватории Баренцева моря, рапортует 26 ноября Минобороны.

Во время запуска «Циркон» поразил цель, которая находилась за 450 километров. Скорость ракеты превысила 8 махов.

Минобороны РФ

Впервые один из самых современных кораблей Северного флота, который был построен в Санкт-Петербурге, осуществил стрельбу гиперзвуковой ракетой в начале октября.

«Циркон» входит в линейку нового российского гиперзвукового вооружения, анонсированного Владимиром Путиным в июне 2019 года. В США активно работают над созданием аналогов. В России первый гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал» заступил на опытно-боевое дежурство в 2017 году. В конце 2019-го в Минобороны был сформирован полк, оснащенный «Авангардом», — наземным комплексом с управляемым боевым блоком.

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Комментарии (14)

260657101
Скажите, а зачем тратить на оборону и силовиков почти треть бюджета, а на медицину всего чуть больше 5% , если у нас от одной пандемии уже умирает людей больше чем во всех военных конфликтах и войнах , где участвовала Россия ( или СССР), за последние лет так 50 , а ведь есть еще и другие заболевания, детям смсками собирают на операции, фонтанка регулярно собирает деньги на лечение детей. Смысл во всех этих ракетах, что они будут защищать? Активы, яхты и поместья наших заслуженных олигархов и членов семей госчиновников, которые и так находятся в странах "вероятного противника" или этой ракетой будут защищать школьные туалеты в виде выгребной ямы или даже новые районы Мурино и Кудрова , не ну правда кто это хочет захватить? Китайцы и так уже весь лес вывезли и выпилили, а газ им если не в убыток то точно не выше себестоимости продаем. Может нам как то в балансе расходы сделать, ну там рабочие места создавать, больницы и школы, а ракеты потом, когда будет что защищать?
mikkola2008
Очередные мулуьтики по называют. Какая ракета, куда ушла? Вместо того, что бы повышать уровень жизни людей, эти товарищи занимаются вечным бряцанием оружия.
killbeachtrash
Теперь заживем...Новые предприятия, повышение реальных пенсий, доллар по 10...Что там в головах у этих "пропагандонов" ? Люди то это не маленький ребенок которому покажи красивую игрушку- он и полон счастья.
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