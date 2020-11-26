260657101 26 Ноя 2020 в 16:23 26 Ноя 2020 в 16:23

Скажите, а зачем тратить на оборону и силовиков почти треть бюджета, а на медицину всего чуть больше 5% , если у нас от одной пандемии уже умирает людей больше чем во всех военных конфликтах и войнах , где участвовала Россия ( или СССР), за последние лет так 50 , а ведь есть еще и другие заболевания, детям смсками собирают на операции, фонтанка регулярно собирает деньги на лечение детей. Смысл во всех этих ракетах, что они будут защищать? Активы, яхты и поместья наших заслуженных олигархов и членов семей госчиновников, которые и так находятся в странах "вероятного противника" или этой ракетой будут защищать школьные туалеты в виде выгребной ямы или даже новые районы Мурино и Кудрова , не ну правда кто это хочет захватить? Китайцы и так уже весь лес вывезли и выпилили, а газ им если не в убыток то точно не выше себестоимости продаем. Может нам как то в балансе расходы сделать, ну там рабочие места создавать, больницы и школы, а ракеты потом, когда будет что защищать?