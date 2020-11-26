Грузия уходит на карантин. Исключения будут сделаны в новогоднюю ночь

Власти Грузии утвердили проект ограничений для борьбы с распространением коронавирусной инфекции



«Учитывая эпидемиологическую ситуацию в Грузии, межведомственный координационный совет во главе с премьер-министром принял решение ужесточить и расширить существующие точечные ограничения в стране», — говорится 26 ноября на сайте правительства республики.

В силу с 28 ноября вступают общенациональные ограничения, а также специальные меры для больших городов. Так, С 21:00 до 05:00 запрещается посещение общественных мест и передвижение граждан как пешком, так и на транспорте. Правило не будет действовать в Новый год и в канун Рождества, 6 января. Рестораны и кафе могут работать в режиме доставки.