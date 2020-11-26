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Грузия уходит на карантин. Исключения будут сделаны в новогоднюю ночь

Власти Грузии утвердили проект ограничений для борьбы с распространением коронавирусной инфекции

«Учитывая эпидемиологическую ситуацию в Грузии, межведомственный координационный совет во главе с премьер-министром принял решение ужесточить и расширить существующие точечные ограничения в стране», — говорится 26 ноября на сайте правительства республики.

В силу с 28 ноября вступают общенациональные ограничения, а также специальные меры для больших городов. Так, С 21:00 до 05:00 запрещается посещение общественных мест и передвижение граждан как пешком, так и на транспорте. Правило не будет действовать в Новый год и в канун Рождества, 6 января. Рестораны и кафе могут работать в режиме доставки.

В больших и курортных городах: Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави и других, — школы и вузы переходят на удаленку, торговые объекты работают в дистанционном режиме, функционирование горнолыжных трасс прекращается, а гостиницы могут работать для устройства «карантинных пространств».

Ограничения будут ослаблены с 24 декабря по 2 января.

С начала пандемии в Грузии выявили уже 115 тысяч заболевших COVID-19.

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Комментарии (4)

SU LUX INN
и правильно делают! грузины ведь - далеко не дураки, еще в советское время это было известно! если бы наша власть так же пеклась о Народе, а не о своих кошельках, то давно бы запретили народу шляться по улицам и хватать заразу, посадили бы всех по домам! но нет, очевидно есть установка сокращать поголовье ртов, ведь для обслуживания Трубы столько дармоедов не нужно!
Piter Russo
Меры действенные.. нагрузку на медиков уменьшат.
virusanet
идиоты, чо.

хе-хе.
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