Грузия уходит на карантин. Исключения будут сделаны в новогоднюю ночь

Власти Грузии утвердили проект ограничений для борьбы с распространением коронавирусной инфекции
«Учитывая эпидемиологическую ситуацию в Грузии, межведомственный координационный совет во главе с премьер-министром принял решение ужесточить и расширить существующие точечные ограничения в стране», — говорится 26 ноября на сайте правительства республики.
В силу с 28 ноября вступают общенациональные ограничения, а также специальные меры для больших городов. Так, С 21:00 до 05:00 запрещается посещение общественных мест и передвижение граждан как пешком, так и на транспорте. Правило не будет действовать в Новый год и в канун Рождества, 6 января. Рестораны и кафе могут работать в режиме доставки.
В больших и курортных городах: Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави и других, — школы и вузы переходят на удаленку, торговые объекты работают в дистанционном режиме, функционирование горнолыжных трасс прекращается, а гостиницы могут работать для устройства «карантинных пространств».
Ограничения будут ослаблены с 24 декабря по 2 января.
С начала пандемии в Грузии выявили уже 115 тысяч заболевших COVID-19.