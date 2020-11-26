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Володин: 21 депутат Госдумы госпитализирован с COVID-19. «Правильно делают, что идут к своим избирателям»

Каждый двадцатый депутат Госдумы госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Четверть народных избранников уже переболела. Об этом во время заседания Госдумы 26 ноября заявил спикер Вячеслав Володин. Трансляция заседания идёт на сайте Госдумы.

«Расходы на здравоохранение и преодоление пандемии увеличены. Да, это те деньги, которые могли пойти в другие отрасли. Но сегодня нужно думать о людях. Спасать их. И правильно делают депутаты, которые идут к своим избирателям. Это наша с вами обязанность. Сегодня 21 депутат на больничной койке. 137 депутатов перенесли пандемию. Мы с вами видим, что увеличивается постоянно число. Но мы обязаны сделать всё, чтобы люди были защищены», — сказал Володин.

Сегодня Госдума, где работают 450 депутатов, будет принимать в первом чтении бюджет страны на будущий год. Судя по тексту документа, на здравоохранение предписывается потратить 1,129 трлн рублей, что на 135 млрд рублей, или на 11%, меньше, чем в 2020 году.

«Коллеги, мы должны осознать. Пандемия принесла кризис в экономике. Наша страна его преодолевает. Преодолевает не за счёт народа. Не как в 90-е, когда всех заставляли подписываться на займы. Мы сегодня будем рассматривать бюджет на сложный, непростой будущий год. Всё сделал президент, чтобы все социальные обязательства были выполнены за счёт государства, а не за счёт людей», — сказал Володин.

При этом он оказался единственным членом президиума, который работает без маски на лице. Все вице-спикеры находятся в зале заседаний в СИЗ.

Фото: с сайта duma.gov.ru

В свою очередь, лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал не пустить в восьмой созыв Госдумы тех депутатов, которые не прививаются. По подсчётам Жириновского, в такой ситуации в 2021 году в Думу должны переизбраться 90% депутатов. После того, как Жириновский покинул трибуну, к ней подошла девушка и протёрла поверхности, которых касался депутат.

Фото: с сайта duma.gov.ru

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Комментарии (4)

dihlofos
Сначала: "Расходы на здравоохранение и преодоление пандемии увеличены. Но сегодня нужно думать о людях. Спасать их."
Потом: "Сегодня Госдума, будет принимать в первом чтении бюджет страны на будущий год. Судя по тексту документа, на здравоохранение предписывается потратить 1,129 трлн рублей, что на 135 млрд рублей, или на 11%, меньше, чем в 2020 году."
Что там увеличили брехло?
Урус-Баши
«Правильно делают, что идут к своим избирателям» " Это кто такие, "свои избиратели"? Где откопали таких? Чичиков одолжил?
virusanet
клоуны для.
володин ещё бы жёлтые штаны напялил,
для полноты картины.

хе-хе.
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