Каждый двадцатый депутат Госдумы госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Четверть народных избранников уже переболела. Об этом во время заседания Госдумы 26 ноября заявил спикер Вячеслав Володин. Трансляция заседания идёт на сайте Госдумы.

«Расходы на здравоохранение и преодоление пандемии увеличены. Да, это те деньги, которые могли пойти в другие отрасли. Но сегодня нужно думать о людях. Спасать их. И правильно делают депутаты, которые идут к своим избирателям. Это наша с вами обязанность. Сегодня 21 депутат на больничной койке. 137 депутатов перенесли пандемию. Мы с вами видим, что увеличивается постоянно число. Но мы обязаны сделать всё, чтобы люди были защищены», — сказал Володин.



Сегодня Госдума, где работают 450 депутатов, будет принимать в первом чтении бюджет страны на будущий год. Судя по тексту документа, на здравоохранение предписывается потратить 1,129 трлн рублей, что на 135 млрд рублей, или на 11%, меньше, чем в 2020 году.

«Коллеги, мы должны осознать. Пандемия принесла кризис в экономике. Наша страна его преодолевает. Преодолевает не за счёт народа. Не как в 90-е, когда всех заставляли подписываться на займы. Мы сегодня будем рассматривать бюджет на сложный, непростой будущий год. Всё сделал президент, чтобы все социальные обязательства были выполнены за счёт государства, а не за счёт людей», — сказал Володин.

При этом он оказался единственным членом президиума, который работает без маски на лице. Все вице-спикеры находятся в зале заседаний в СИЗ.

Фото: с сайта duma.gov.ru

В свою очередь, лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал не пустить в восьмой созыв Госдумы тех депутатов, которые не прививаются. По подсчётам Жириновского, в такой ситуации в 2021 году в Думу должны переизбраться 90% депутатов. После того, как Жириновский покинул трибуну, к ней подошла девушка и протёрла поверхности, которых касался депутат.

