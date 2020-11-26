Сборная России второй месяц подряд падает в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала 26 ноября на своем официальном сайте обновленную версию рейтинга национальных сборных. Россия падает в нем уже второй месяц подряд. На этот раз россияне откатились на пять строчек и занимают 39-е место.



Лидирует в рейтинге по-прежнему Бельгия. Действующие чемпионы мира французы находится на второй строчке. Дальше идут Бразилия, Англия, Португалия, Испания и другие команды.



Топ-10 рейтинга ФИФА в настоящий момент выглядит следующим образом:



1. Бельгия (1780 очков)

