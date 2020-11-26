Сборная России второй месяц подряд падает в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала 26 ноября на своем официальном сайте обновленную версию рейтинга национальных сборных. Россия падает в нем уже второй месяц подряд. На этот раз россияне откатились на пять строчек и занимают 39-е место.
Лидирует в рейтинге по-прежнему Бельгия. Действующие чемпионы мира французы находится на второй строчке. Дальше идут Бразилия, Англия, Португалия, Испания и другие команды.
Топ-10 рейтинга ФИФА в настоящий момент выглядит следующим образом:
1. Бельгия (1780 очков)
2. Франция (1755)
3. Бразилия (1743)
4. Англия (1670)
5. Португалия (1662)
6. Испания (1645)
7. Аргентина (1642)
8. Уругвай (1639)
9. Мексика (1632)
10. Италия (1625)
…
39. Россия (1441).
Падение в рейтинге связано с тем, что сборная России неудачно провела последние несколько матчей. Особенно у национальной команды не задалась встреча с Сербией, в которой россияне уступили со счетом 0:5.
После этого главный тренер Станислав Черчесов в прямом эфире «Матч ТВ» переложил ответственность на игроков, в частности на нападающего ЦСКА Федора Чалова. В ответ ЦСКА опубликовал официальный пресс-релиз, в котором назвал Черчесова физруком.