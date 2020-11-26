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Сборная России второй месяц подряд падает в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала 26 ноября на своем официальном сайте обновленную версию рейтинга национальных сборных. Россия падает в нем уже второй месяц подряд. На этот раз россияне откатились на пять строчек и занимают 39-е место.

Лидирует в рейтинге по-прежнему Бельгия. Действующие чемпионы мира французы находится на второй строчке. Дальше идут Бразилия, Англия, Португалия, Испания и другие команды.

Топ-10 рейтинга ФИФА в настоящий момент выглядит следующим образом:

1. Бельгия (1780 очков)

2. Франция (1755)

3. Бразилия (1743)

4. Англия (1670)

5. Португалия (1662)

6. Испания (1645)

7. Аргентина (1642)

8. Уругвай (1639)

9. Мексика (1632)

10. Италия (1625)


39. Россия (1441).

Падение в рейтинге связано с тем, что сборная России неудачно провела последние несколько матчей. Особенно у национальной команды не задалась встреча с Сербией, в которой россияне уступили со счетом 0:5.

После этого главный тренер Станислав Черчесов в прямом эфире «Матч ТВ» переложил ответственность на игроков, в частности на нападающего ЦСКА Федора Чалова. В ответ ЦСКА опубликовал официальный пресс-релиз, в котором назвал Черчесова физруком.

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Комментарии (1)

Печенеги и половцы
И все из-за Дзюбы). Черчесова наградить орденом сутулого.
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