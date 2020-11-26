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После ремонта в Петербурге «Севморпуть» сломался в океане. Станция «Восток» в Антарктиде осталась без важного груза

Единственный в мире атомный контейнеровоз «Севморпуть» застрял в океане у берегов Африки из-за необъяснимой поломки винта. В этом году судно ремонтировали в Петербурге.

Как сообщает 26 ноября «Коммерсантъ», лихтеровоз (он же баржевоз или контейнеровоз) «Севморпуть» больше месяца стоит у берегов Анголы, в заливе Луанды, так как у него сломалась одна из четырёх лопастей единственного ходового винта. В ФГУП «Атомфлот» заверили, что «ядерная энергетическая установка работает в штатном режиме, жизням и здоровью членов экипажа контейнеровоза ничего не угрожало и не угрожает».

У этого ЧП есть и более серьёзные последствия. «Севморпуть» должен был доставить модули комплекса для обновления российской научной станции «Восток» в Антарктиде — выгрузить их на припай у побережья южного континента. Попытка ремонта в море не увенчалась успехом, и время для операции уже упущено, поскольку припай начал разрушаться. В итоге модернизация станции, вероятно, будет отложена на год.

По данным издания, из-за поломки лопасти произошла разбалансировка винта. Для её устранения было решено силами водолазов снять ещё одну лопасть, чтобы восстановить симметрию. Но завершить работы не удалось из-за плохой погоды. Упростить ремонт мог бы заход в территориальные воды Анголы, но, поскольку судно имеет ядерную установку, требуются «сложные согласования с властями страны», к тому же в Анголе действуют жёсткие ограничения в связи с коронавирусом. Когда лопасть всё-таки демонтируют, «Севморпуть», по словам источников «Коммерсанта», сможет самостоятельно дойти до Петербурга. Док на Канонерском судоремонтном заводе в Петербурге — единственный подходящий для приёма лихтеровоза. Оттуда судно вышло минувшей зимой, как писала «Фонтанка», после планового докового ремонта донно-бортовой арматуры и винто-рулевого комплекса.

Источники «Коммерсант» называют ситуацию форс-мажором: после докового ремонта судно «получило все освидетельствования». Как, в принципе, можно сломать лопасть, рассчитанную на работу во льдах, находясь в чистой воде и открытом море на расстоянии 500 миль от берега, где глубины в среднем составляют около 2 километров, никто из собеседников издания объяснить не смог.

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Комментарии (6)

Oleg_I
Довольно ненадежно было проектировать такой большой корабль с единственным гребным винтом.
263884551
такого же никогда не было. и вот опять!
Yubilar
Это потому что лопасть, наверняка, не соблюдала масочный режим. А может быть, еще и безопасной дистанцией пренебрегала
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