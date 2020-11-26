Военный суд вынес приговор Запиру и Садрудину, решившим поиграть в полицию и заработать на этом

Суд установил, что Зайнулаев 9 декабря 2019 года при переводе в другую часть «потерялся» и спокойно жил в Петербурге до 5 апреля. Он отлынивал от службы и проводил время в своё удовольствие. В конце марта — начале апреля Запир, его товарищ Садрудин и ещё один не установленный мужчина придумали вымогать деньги.

Петербургский гарнизонный военный суд 26 ноября огласил приговор военнослужащему Запиру Зайнулаеву и его товарищу Садрудину Абдулаеву. Первый обвинялся в грабеже, вымогательстве и уходе в самоволку. Второй — только в вымогательстве.

2 апреля на арендованных автомобилях они подъехали к дому своей жертвы. Телефонным звонком Абдулаев вызвал его на улицу и попросил сесть в «КИА». Зайнулаев и третий неизвестный подошли к машине, представились сотрудниками МВД, разыграли задержание Садрудина, надели на пострадавшего наручники. Далее начался «обыск» водителя, после чего его усадили в «Хёндэ» и на этой машине начали следовать за «КИА», в которой ехали Зайнулаев и жертва.



По пути Зайнулаев угрожал пострадавшему подкинуть наркотики и привлечь к ответственности, обещал избить, требовал 300 тысяч рублей за покой. Кроме того, Запир отобрал у него смартфон за 75 тысяч рублей.



Как отмечает объединённая пресс-служба судов Петербурга, подсудимые вину не признали, уверяли, что денег не требовали. Наоборот — потерпевший сам им предложил озвученную сумму. Исчезновение телефона Зайнулаев объяснил тем, что заявитель сам положил трубку в карман водительской двери «КИА» после того, как позвонил друзьям, чтобы попросить денег. Что там дальше произошло со смартфоном — Запир не знает.

