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Рейс из Москвы в Китай отменили: у 190 пассажиров тесты на COVID-19 оказались «под копирку»

Рейс российской авиакомпании «Икар» сообщением Москва — Чжэнчжоу (административный центр восточной китайской провинции Хэнань) пришлось отменить из-за одинаковых тестов на COVID-19. Такое «совпадение» заказчик и исполнитель разумно объяснить не смогли.

Как сообщает 26 ноября ТАСС со ссылкой на посольство КНР в России, накануне посольство проверило результаты предоставленных пассажирами тестов на нуклеиновую кислоту коронавируса и серологических тестов на антитела к COVID-19. Оказалось, что результаты серологических тестов на антитела у 190 человек «полностью идентичны».

«Данные результаты не гарантируют достоверность тестов, в связи с чем пассажиры не смогли получить необходимый для полета «код здоровья», — говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице посольства в китайской социальной сети WeChat.

Посольство выяснило, что «централизованное тестирование» пассажиров организовал авиаперевозчик. «Авиакомпания «Икар» и соответствующая организация, проводившая тестирование, не смогли дать разумное объяснение результатам тестов», — отмечается в сообщении. Посольство попросило авиакомпанию снова провести тесты и разместить в Москве застрявших пассажиров.

Для въезда в Китай требуется не только ПЦР-тест на коронавирус, но и серологический тест на антитела к COVID-19. На основе результатов двух тестов пассажирам присваивается «код здоровья», необходимый для посадки на рейс. В ноябре власти КНР на неделю приостанавливали рейс «Икара» EO429 Москва — Чжэнчжоу из-за выявления на борту пассажиров с ковидом.

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Комментарии (15)

PapaKarlo
авиаперевозчик. «Авиакомпания «Икар» и соответствующая организация............ Афера не прошла. Китайцы неподкупны. Это у нас можно 2 недели ждать и потом окажется, что результаты теста кем-то утеряны.
Qersometac
Видимо хотели взять деньги и тесты не проводить, но с китайцами не прокатило.
261697121
Спрашивали недавно как китайцы победили короновирус. Да вот так собственно и победили - тщательностью и расстрелами.
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