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Путин на встрече с Сечиным погладил символ власти

Владимир Путин во время встречи с исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным 25 ноября задумчиво разглядывал двуглавого орла, а затем перешел к действиям. Время от времени бросая взгляды на собеседника, он начал поглаживать символ власти — скипетр в лапах птицы. Держава президента почему-то почти не заинтересовала.

Обсуждали Путин с Сечиным реализацию крупных проектов «Роснефти». Глава нефтегазовой корпорации рассказал, что договорился о сотрудничестве с другими крупнейшими российскими компаниями — «КамАЗом» и «Ростехом». Гладить скипетр президент начал как раз в тот момент, когда Сечин говорил о том, что «КамАЗ» Сергея Когогина «будет сопровождать работу своей техники в местах нашей работы», а Чемезов пообещал поставку как минимум 50 вертолетов для реализации проекта «Восток Ойл» на Таймыре.

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Комментарии (8)

кормилец...
Rufus
"Моя пр-р-р-релесть..." (с) сами знаете кто )
Delon
А чтобы сказал г-н Фрейд?
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