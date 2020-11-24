Двое петербуржцев напали на наряд ДПС, который оформлял ДТП. Хулиганство обернулось дня них уголовным делом

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении двух парней 17 и 18 лет, которые решили показать молодецкую удаль и напали со спины на полицейских.
Как сообщает пресс-служба городского СК 24 ноября, двое инспекторов дорожной полиции Фрунзенского района после полуночи оформляли ДТП у дома 60 по Софийской улице.
По данным «Фонтанки», там столкнулись «Митцубиши Аутлендер» и «Хендэ Солярис».
Двое нетрезвых молодых людей, проходивших мимо, напали на наряд и нанесли полицейским удары руками и ногами.
Возбуждено уголовное дело «Применение насилия в отношении представителя власти».
Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и предъявлении им обвинения.
Участники аварии, которая обошлась без пострадавших, после инцидента от оформления ДТП отказались.