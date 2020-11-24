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Отец взял в заложники шестерых детей в Колпино

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Двое петербуржцев напали на наряд ДПС, который оформлял ДТП. Хулиганство обернулось дня них уголовным делом

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении двух парней 17 и 18 лет, которые решили показать молодецкую удаль и напали со спины на полицейских.

Как сообщает пресс-служба городского СК 24 ноября, двое инспекторов дорожной полиции Фрунзенского района после полуночи оформляли ДТП у дома 60 по Софийской улице.

По данным «Фонтанки», там столкнулись «Митцубиши Аутлендер» и «Хендэ Солярис».

Двое нетрезвых молодых людей, проходивших мимо, напали на наряд и нанесли полицейским удары руками и ногами.

Возбуждено уголовное дело «Применение насилия в отношении представителя власти».

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и предъявлении им обвинения.

Участники аварии, которая обошлась без пострадавших, после инцидента от оформления ДТП отказались.

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Комментарии (4)

Алешик
Помахать*
Алешик
Бесит,что сначала смелые дохера (гопники, ауешники, любители руками помазать),а как в лоб получат в ответку-тут же в суды бегут и побои снимать,уроды моральные!
zelf
Ну клоунада. Одних полицаев женщина пожилая мутузит, других парни бухие. Прямо ангелы беззащитные. Тьфу, дебилы.
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