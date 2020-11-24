В пробах, взятых из реки Новая в парке Александрино, обнаружили жизнеспособных циклопов и зоопланктон. Проверку по факту изменения цвета воды начал Ленинградский следственный отдел на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета.
К окрасившейся в ярко-красный цвет реке 24 ноября приехали следователи, представители комитета по природопользованию и специалисты исследовательского центра «ТАСИС». Пробы воды отправлены на анализ, ее химические показатели станут известны в течение 10–14 дней.
При этом, как отмечают в комитете по природопользованию, уже сейчас ясно, что вода не токсична. Показатель pH, по которому определяется кислотность, в норме, кроме того, в пробах обнаружили жизнь — особей циклопов и много зоопланктона.
Река Новая в парке Александрино в очередной раз сменила расцветку на прошлой неделе. Одной из возможных причин загрязнения комитет по природопользованию называл деятельность обитающих в ней красных рачков дафний. В декабре прошлого года пробы воды, взятые сотрудниками комитета по природопользованию, выявили повышенное содержание фенола и ацетона.
предоставлено комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности
Загрязнение реки 2018 года, за которым внимательно следила «Фонтанка», привело к возбуждению уголовного дела. Тогда местные жители заметили, что от реки распространяется странный запах, и обратили внимание на мертвых уток. Подозрения пали на оператора Пулково «Воздушные ворота Северной столицы» — стоки аэропорта уходили через очистные сооружения в Новый канал и затем в одноименную реку. Запредельное загрязнение показали анализы. Бывшему гендиректору ВВСС Владимиру Якушеву предъявили обвинение по статье 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).
Канализационные выпуски с территории Пулково в итоге затампонировали. В сентябре 2019 года комитет по природопользованию проводил проверку и не обнаружил запахов или загрязнения в реке, зато специалисты заметили дафний. По мнению чиновников, это подтверждает, что река восстанавливается. Хотя возродить свою экосистему самостоятельно не сможет — до конца года комитет обещает разработать необходимые мероприятия.