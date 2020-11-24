Преступники с начала года убили в России почти 20 тысяч человек. Каждое третье преступление — в алкогольных парах

За 10 месяцев этого года в результате преступлений в России, по данным МВД, погибли около 19,1 тысячи человек, из них 39,5% (7,6 тыс. человек) в сельской местности. Этот показатель на 5,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Как передаёт ТАСС 24 ноября со ссылкой на МВД, 30,1 тысячи человек был причинён тяжкий вред — на 6% меньше, чем за год до этого. 67,3% таких случаев (20,3 тыс. человек) приходится на города и посёлки городского типа. Ущерб от преступлений составил более 435 млрд рублей (на 17% меньше), 90,1% — в городах и посёлках городского типа.
Почти каждое третье преступление совершается в состоянии алкогольного опьянения, каждое 29-е — несовершеннолетними или при их соучастии. Почти 60% приходится на лиц, которые прежде уже совершали преступления.
Ущерб от экономических преступлений за январь-октябрь оценивается в 302,2 млрд рублей, из них 62,6% — тяжкие и особо тяжкие. Всего преступлений экономической направленности выявлено более 96,1 тысячи.
Самих экономических преступников за это время насчитали 717,6 тысячи (на 3,9% меньше), удельный вес лиц без постоянного источника дохода вырос с 63,9% до 64,1%. Вырос и удельный вес ранее судимых лиц с 29,5% до 29,9%.
«В январе — октябре 2020 года зарегистрировано 1 990 преступлений террористического характера (прирост на 33,3%) и 708 преступлений экстремистской направленности (прирост на 39,9%)», — говорится в материалах.