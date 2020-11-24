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Бред Питт во время съёмок необычно разыграл Джорджа Клуни — охватив целый город

Актёр Джордж Клуни рассказал о курьёзном случае во время съёмок фильма «Двенадцать друзей Оушена», в котором вместе с ним снимался Бред Питт.

Как пишет 24 ноября РИА Новости со ссылкой на журналу GQ, в Комо (Италия), где Клуни прожил несколько лет, Питт в период съёмок расклеил по всему городу листовки с призывом «по-особенному» относиться к Клуни и разослал их всем местным жителям. В листовках говорилось: «Пожалуйста, обращайтесь к Джорджу Клуни только по имени его персонажа в фильме — Дэнни Оушен. И не смотрите ему прямо в глаза».

Местные СМИ подхватили. «Дьявол! Джордж Клуни — дьявол», — писали они, рассказывает Клуни. «Ужасная история, за которую я ему позже отомстил», — добавил он.

Фильм-ограбление «Двенадцать друзей Оушена» режиссера Стивена Содерберга вышел на экраны в 2004 году. Джордж Клуни в нём сыграл Дэнни Оушена, а Брэд Питт — Расти Райана. Также в нём снимались Мэтт Дэймон, Джулия Робертс, Кэтрин Зета-Джонс, Венсан Кассель.

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Комментарии (2)

vic_5e4cd1938d1a8
О чём это?
Вообще, артисты, могу судить по отечественным, могут и любят интересно рассказывать о совершенно неинтересных и незначащих вещах. Профессионально выдают текст с примитивным сюжетом, такие гастрольные истории ни о чём.
260999261
Замечательная новость с утра! Именно она позволила мне выйти в любимый Питер с улыбкой. Правда, что она делает на Фонтанке, я не понял...
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