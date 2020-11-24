Бред Питт во время съёмок необычно разыграл Джорджа Клуни — охватив целый город

Актёр Джордж Клуни рассказал о курьёзном случае во время съёмок фильма «Двенадцать друзей Оушена», в котором вместе с ним снимался Бред Питт.
Как пишет 24 ноября РИА Новости со ссылкой на журналу GQ, в Комо (Италия), где Клуни прожил несколько лет, Питт в период съёмок расклеил по всему городу листовки с призывом «по-особенному» относиться к Клуни и разослал их всем местным жителям. В листовках говорилось: «Пожалуйста, обращайтесь к Джорджу Клуни только по имени его персонажа в фильме — Дэнни Оушен. И не смотрите ему прямо в глаза».
Местные СМИ подхватили. «Дьявол! Джордж Клуни — дьявол», — писали они, рассказывает Клуни. «Ужасная история, за которую я ему позже отомстил», — добавил он.
Фильм-ограбление «Двенадцать друзей Оушена» режиссера Стивена Содерберга вышел на экраны в 2004 году. Джордж Клуни в нём сыграл Дэнни Оушена, а Брэд Питт — Расти Райана. Также в нём снимались Мэтт Дэймон, Джулия Робертс, Кэтрин Зета-Джонс, Венсан Кассель.