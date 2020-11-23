В России готовят вакцину от коронавируса для норок

Россельхознадзор проводит испытания вакцины от коронавируса для норок. Об этом телеканалу «Звезда» 23 ноября заявил и.о. директора ФГУП «Русский соболь» Иван Нестеров.

При этом он подчеркнул, что в России нет подтвержденных случаев передачи инфекции от норки человеку. «В России никаких научно-подтвержденных данных о заболевании, передающемся от норок к человеку, - нет. Мы провели исследование и никакого вируса COVID-19 не выявлено», - рассказал Нестеров.



Последняя страна, в которой обнаружили норок с коронавирусом - Франция. Там уже приступили к уничтожению животных.