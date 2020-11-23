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В России готовят вакцину от коронавируса для норок

Россельхознадзор проводит испытания вакцины от коронавируса для норок. Об этом телеканалу «Звезда» 23 ноября заявил и.о. директора ФГУП «Русский соболь» Иван Нестеров.

При этом он подчеркнул, что в России нет подтвержденных случаев передачи инфекции от норки человеку. «В России никаких научно-подтвержденных данных о заболевании, передающемся от норок к человеку, - нет. Мы провели исследование и никакого вируса COVID-19 не выявлено», - рассказал Нестеров.

Последняя страна, в которой обнаружили норок с коронавирусом - Франция. Там уже приступили к уничтожению животных.

В начале ноября заболевших коронавирусом норок нашли в Дании. Власти решили убить всех этих животных — 15–17 миллионов, что вызвало возмущение и среди заводчиков, и среди простых граждан. После забоя 2,4 миллиона норок выяснилось, что решение было незаконно. Позже власти склонились к тому, что норок надо спасать. К 17 ноября правительство Дании и оппозиция договорились о введении временного запрета на разведение норок, а также о юридической основе для их уничтожения и доплатах звероводам за оперативность. Министр сельского хозяйства подал в отставку, а затем в министерстве заявили, что мутировавший штамм, «скорее всего, исчез».

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Комментарии (4)

Alex000
И чтецы, и жнецы, и на дуде игрецы.
А вот получится или в итоге что-то отличное от 0 - иной вопрос.
263913591
Так это же сопутник 4! Точно!
USSR_forever
Не удивлюсь, если в прогнившем государстве вакцина для норок появится раньше чем для людей. Приоритеты капитизма понятны - максимальная прибыль. Это вам не какое-то там СССР, где о людях заботились.
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