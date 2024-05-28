Легковая влетела в стоящий автомобиль на КАД. Людей прикрывает фура

Водители собрали пачку ДТП и пробок на КАД Петербурга жарким днем 28 мая. Одна из аварий — по традиционной схеме со стоящим авто — не обошлась без пострадавших.

На 98-м километре внешнего кольца КАД водитель легкового автомобиля врезался в другую легковушку, которая стояла на дороге, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». В результате травмы получил один человек.