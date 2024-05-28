    Сейчас

    +26˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +26˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 26

    1 м/с, ю-з

    765мм

    44%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd88.69eur96.3

    Легковая влетела в стоящий автомобиль на КАД. Людей прикрывает фура

    3800
    2 комментария

    «Мегаполис»

    Водители собрали пачку ДТП и пробок на КАД Петербурга жарким днем 28 мая. Одна из аварий — по традиционной схеме со стоящим авто — не обошлась без пострадавших.

    На 98-м километре внешнего кольца КАД водитель легкового автомобиля врезался в другую легковушку, которая стояла на дороге, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». В результате травмы получил один человек.

    ПоделитьсяПоделиться

    Участники ДТП занимают вторую и третью полосы КАД, из-за чего скопилась пробка. На кадрах с места аварии видно, что обе машины сильно повреждены, на дороге валяются обломки, ходят участники. Перед ДТП стоит фура, частично их прикрывая.

    На других участках внешнего кольца пробки собирают еще три ДТП. Благо, они обошлись без пострадавших. Около 12:50 на 51-м километре внешнего кольца КАД столкнулись два легковых и один грузовой автомобиль, заняв переходно-скоростную и первую полосы и собрав 3-километровый затор.

    ПоделитьсяПоделиться

    В 9:34 дежурному поступила информация о ДТП на 39-м километре внешнего кольца. Там в четвертой полосе столкнулись две легковушки. А в районе 11:15 на 41-м километре — еще две в третьем ряду.

    ПоделитьсяПоделиться

    По данным «Яндекс.Пробок», сейчас также скопилась 10-километровая пробка на внутреннем кольце — от проспекта Энгельса до Пискаревского проспекта. Вместо 6 минут участок проезжается за 36.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургДТПДТП в ПетербургеДТП на КАД
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close