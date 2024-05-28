Легковая влетела в стоящий автомобиль на КАД. Людей прикрывает фура

Водители собрали пачку ДТП и пробок на КАД Петербурга жарким днем 28 мая. Одна из аварий — по традиционной схеме со стоящим авто — не обошлась без пострадавших.
На 98-м километре внешнего кольца КАД водитель легкового автомобиля врезался в другую легковушку, которая стояла на дороге, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». В результате травмы получил один человек.
Участники ДТП занимают вторую и третью полосы КАД, из-за чего скопилась пробка. На кадрах с места аварии видно, что обе машины сильно повреждены, на дороге валяются обломки, ходят участники. Перед ДТП стоит фура, частично их прикрывая.
На других участках внешнего кольца пробки собирают еще три ДТП. Благо, они обошлись без пострадавших. Около 12:50 на 51-м километре внешнего кольца КАД столкнулись два легковых и один грузовой автомобиль, заняв переходно-скоростную и первую полосы и собрав 3-километровый затор.
В 9:34 дежурному поступила информация о ДТП на 39-м километре внешнего кольца. Там в четвертой полосе столкнулись две легковушки. А в районе 11:15 на 41-м километре — еще две в третьем ряду.
По данным «Яндекс.Пробок», сейчас также скопилась 10-километровая пробка на внутреннем кольце — от проспекта Энгельса до Пискаревского проспекта. Вместо 6 минут участок проезжается за 36.