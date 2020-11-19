Министерство здравоохранения Дании: Мутировавший «норковый» коронавирус, скорее всего, исчез

Новый мутировавший штамм коронавируса, обнаруженный у норок на зверофермах в Дании, «скорее всего» исчез. Об этом 19 ноября заявило в четверг министерство здравоохранения Дании, пишет Reuters.

По данным ведомства, с 15 сентября не было зарегистрировано случаев заражения новым вариантом вируса, известным как Cluster-5. В своём заявлении минздрав ссылается на оценку научно-исследовательского института Statens Serum Institut, занимающегося инфекционными заболеваниями.

Новый мутировавший коронавирус, который может передаваться человеку, выявили более чем на 1100 норковых фермах Дании. Заразилось около 200 человек. Правительство 4 ноября потребовало уничтожить всех норок в стране, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции. Однако позже выяснилось, что власти не имели юридического основания требовать убийства и здоровых животных тоже. Пришлось требование переформулировать в рекомендацию. Тем не менее норковый бизнес умирает. Один из крупнейших производителей уже заявил о прекращении своей деятельности. Из-за скандала с уничтожением всех норок подал в отставку министр сельского хозяйства Дании.