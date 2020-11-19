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Министерство здравоохранения Дании: Мутировавший «норковый» коронавирус, скорее всего, исчез

Новый мутировавший штамм коронавируса, обнаруженный у норок на зверофермах в Дании, «скорее всего» исчез. Об этом 19 ноября заявило в четверг министерство здравоохранения Дании, пишет Reuters.

По данным ведомства, с 15 сентября не было зарегистрировано случаев заражения новым вариантом вируса, известным как Cluster-5. В своём заявлении минздрав ссылается на оценку научно-исследовательского института Statens Serum Institut, занимающегося инфекционными заболеваниями.

Новый мутировавший коронавирус, который может передаваться человеку, выявили более чем на 1100 норковых фермах Дании. Заразилось около 200 человек. Правительство 4 ноября потребовало уничтожить всех норок в стране, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции. Однако позже выяснилось, что власти не имели юридического основания требовать убийства и здоровых животных тоже. Пришлось требование переформулировать в рекомендацию. Тем не менее норковый бизнес умирает. Один из крупнейших производителей уже заявил о прекращении своей деятельности. Из-за скандала с уничтожением всех норок подал в отставку министр сельского хозяйства Дании.

Дания является одним из крупнейших экспортеров меха норки в мире. По данным минпромторга, в 2019 году на долю страны приходилось около 25 % мирового экспорта — более 730 млн долларов.

Коронавирус у норок обнаружили ещё в пяти странах.

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Комментарии (3)

Barmaley_5e4d0211d3423
Ошибочка вышла. Звиняйте, зверьки.
vader
Как не стыдно... вирус нашелся, вирус исчез... что хотят, то и говорят, ответственности за разговоры никакой. А ведь кто-то в это еще и верит...
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