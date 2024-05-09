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    Warner Bros. снимет новый фильм по мотивам «Властелина колец»

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    В 2026 году кинокомпания Warner Bros. обещает выход в прокат фильма с героями «Властелина колец». Ожидается, что одним из главных героев станет Голлум.

    Пресс-служба компании рассказала о планах изданию Variety 9 мая. Рабочее название картины «Властелин колец: Охота на Голлума». Известно, что актер Энди Серкис, который играл Голлума, вернется к роли, а также станет режиссером картины.

    Пока что проект находится лишь на стадии проработки сценария.

    Заключительная часть «Властелина колец» в 2004 году получила 17 «Оскаров».

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