Warner Bros. снимет новый фильм по мотивам «Властелина колец»

В 2026 году кинокомпания Warner Bros. обещает выход в прокат фильма с героями «Властелина колец». Ожидается, что одним из главных героев станет Голлум.

Пресс-служба компании рассказала о планах изданию Variety 9 мая. Рабочее название картины «Властелин колец: Охота на Голлума». Известно, что актер Энди Серкис, который играл Голлума, вернется к роли, а также станет режиссером картины.

Пока что проект находится лишь на стадии проработки сценария.

Заключительная часть «Властелина колец» в 2004 году получила 17 «Оскаров».