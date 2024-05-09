Вернулись в плюс. Ночные морозы отступают в майском Петербурге

Солнечный день ждет петербуржцев 9 мая, облака плотно наползут к вечеру. Осадков не ожидается, но и особого тепла тоже.

По данным гидрометцентра, в День Победы в Петербурге максимум до девяти градусов тепла. На солнце чуть приятней, но придется прятаться от местами сильного северо-западного ветра.

Ближе к вечеру ветер станет спокойней, небо затянут облака. Как накануне, ночных морозов не ожидается, температура останется положительной, до +3. 10 мая ожидаются осадки.

В столице погода продолжает расстраивать горожан. В городе около одного градуса тепла, идет мокрый снег.