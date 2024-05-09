Пушки у Дворцовой и пустой Невский. Показываем атмосферу перед парадом Победы в Петербурге

У Эрмитажа идут последние приготовления к военному параду, посвященному 79-летию Победы в Великой Отечественной войне. Дворцовый мост закрыт. Движение на Невском проспекте остановлено, подходы к нему оцеплены, перейти на другую сторону не получится минимум до 12:30. Обстановку из праздничного центра города утром запечатлели корреспонденты «Фонтанки».

На данный момент единственный способ перейти на другую сторону Невского — метро. Оно работает в штатном режиме.

На 08:00 «Гостиный двор» практически пуст. Пассажиры неспешно покидают вагоны, и некоторые останавливаются у экранов, на которых транслируются архивные кадры времен Великой Отечественной войны.

На Невском правоохранителей пока больше, чем обычных пешеходов. Через каждые 10 метров стоит сотрудник полиции, у каждого на форме — Георгиевская ленточка.



У Казанского собора машины ДПС и Росгвардии. Около автомобилей также дежурят сотрудники, следящие за порядком.



Билборд, установленный у Казанского собора, предлагает сделать фото ваших прабабушек и прадедушек цветными и немного оживить память.



А вот так дорожные перекрытия в центре выглядят на карте. Машины туда не пускают с раннего утра.