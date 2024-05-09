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    День Победы

    Пушки у Дворцовой и пустой Невский. Показываем атмосферу перед парадом Победы в Петербурге

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    У Эрмитажа идут последние приготовления к военному параду, посвященному 79-летию Победы в Великой Отечественной войне. Дворцовый мост закрыт. Движение на Невском проспекте остановлено, подходы к нему оцеплены, перейти на другую сторону не получится минимум до 12:30. Обстановку из праздничного центра города утром запечатлели корреспонденты «Фонтанки».

    Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»
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    На данный момент единственный способ перейти на другую сторону Невского — метро. Оно работает в штатном режиме.

    На 08:00 «Гостиный двор» практически пуст. Пассажиры неспешно покидают вагоны, и некоторые останавливаются у экранов, на которых транслируются архивные кадры времен Великой Отечественной войны.

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    На Невском правоохранителей пока больше, чем обычных пешеходов. Через каждые 10 метров стоит сотрудник полиции, у каждого на форме — Георгиевская ленточка.

    У Казанского собора машины ДПС и Росгвардии. Около автомобилей также дежурят сотрудники, следящие за порядком.

    Билборд, установленный у Казанского собора, предлагает сделать фото ваших прабабушек и прадедушек цветными и немного оживить память.

    А вот так дорожные перекрытия в центре выглядят на карте. Машины туда не пускают с раннего утра.

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    У въезда на Дворцовую площадь, со стороны Миллионной улицы, наготове военная техника. БТР, зенитно-ракетные комплексы, артиллерия и многое другое. Парад Санкт-Петербургского гарнизона Ленинградского военного округа начнется в 10:00. Механизированная колонна начнет движение примерно через 20 минут после старта.

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    Подробнее о том, что покажут на параде в этом году, мы рассказывали здесь. Главные праздничные события анонсировали здесь. А все дорожные ограничения в этот день в Петербурге «Фонтанка» собрала в этом материале. Прогноз погоды на праздники вы найдете тут. Завершится день артиллерийским салютом.

    «Фонтанка» ведет текстовую трансляцию ключевых мероприятий в честь Дня Победы. Мы сегодня с вами до самого артиллерийского салюта, который будет дан в 22:00 с Большого пляжа Петропавловской крепости. Присылайте свои впечатления, делитесь фотографиями и семейными историями с помощью бота в нашем телеграм-канале «Фонтанка SPB Online».

    Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»

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