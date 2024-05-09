    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 4

    3 м/с, зап

    766мм

    43%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd91.82eur98.95

    День Победы

    Праздничное шествие по Невскому проспекту завершено, но гулянья в центре Петербурга продолжаются

    18478
    27 комментариев

    Военный парад, шествие ветеранов, концерт на Дворцовой и салют у Петропавловской крепости — вместе с Петербургом «Фонтанка» встречает 79-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне.

    Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»

    «Фонтанка» ведет текстовую трансляцию ключевых мероприятий в честь Дня Победы. Мы сегодня с вами до самого артиллерийского салюта, который будет дан в 22:00 с Большого пляжа Петропавловской крепости. Присылайте свои впечатления, делитесь фотографиями и семейными историями с помощью бота в нашем телеграм-канале «Фонтанка SPB Online».

    Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»
    Фото: Юлия Никитина
    Фото: Сергей Михайличенко
    Фото: Сергей Михайличенко
    Фото: Сергей Михайличенко
    Фото: Сергей Михайличенко
    Фото: Юлия Никитина
    Фото: Александр Гальперин
    Фото: Александр Гальперин
    Фото: Александр Гальперин
    Фото: Александр Гальперин
    Фото: Александр Гальперин
    Фото: Александр Гальперин
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: скриншот трансляции телеканала «Санкт-Петербург»
    Фото: Скриншот трансляции телеканала "Санкт-Петербург"
    Фото: скриншот трансляции телеканала "Санкт-Петербург"
    Фото: Пресс-служба ЛенВО
    Фото сделано во время генеральной репетиции 5 мая 2024 года
    Фото сделано во время генеральной репетиции 5 мая 2024 годаФото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Юлия Никитина

    Еще одна зарисовка с Невского проспекта. Как когда-то с ветеранами Великой Отечественной, на Невском горожане фотографируются с участниками СВО.
    «Десантура», — уважительно прокомментировал эту сцену проходивший мимо вагнеровец.

    Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»
    Фото: Юлия Никитина
    Фото: Сергей Михайличенко
    Фото: Сергей Михайличенко
    Фото: Сергей Михайличенко
    Фото: Сергей Михайличенко
    Фото: Юлия Никитина
    Фото: Александр Гальперин
    Фото: Александр Гальперин
    Фото: Александр Гальперин
    Фото: Александр Гальперин
    Фото: Александр Гальперин
    Фото: Александр Гальперин
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: скриншот трансляции телеканала «Санкт-Петербург»
    Фото: Скриншот трансляции телеканала "Санкт-Петербург"
    Фото: скриншот трансляции телеканала "Санкт-Петербург"
    Фото: Пресс-служба ЛенВО
    Фото сделано во время генеральной репетиции 5 мая 2024 года
    Фото сделано во время генеральной репетиции 5 мая 2024 годаФото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    На Невском проспекте молодая женщина подошла к ветерану и обняла его. Простое и искреннее выражение благодарности тронуло случайных очевидцев.
    Ветерана зовут Михаил Дмитриевич Вернидуб. Он труженик тыла, родился в 1929 году. После войны посвятил свою жизнь Военно-морскому флоту и преподаванию. Многие его ученики впоследствии стали адмиралами ВМФ.

    Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»
    Фото: Юлия Никитина
    Фото: Сергей Михайличенко
    Фото: Сергей Михайличенко
    Фото: Сергей Михайличенко
    Фото: Сергей Михайличенко
    Фото: Юлия Никитина
    Фото: Александр Гальперин
    Фото: Александр Гальперин
    Фото: Александр Гальперин
    Фото: Александр Гальперин
    Фото: Александр Гальперин
    Фото: Александр Гальперин
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: скриншот трансляции телеканала «Санкт-Петербург»
    Фото: Скриншот трансляции телеканала "Санкт-Петербург"
    Фото: скриншот трансляции телеканала "Санкт-Петербург"
    Фото: Пресс-служба ЛенВО
    Фото сделано во время генеральной репетиции 5 мая 2024 года
    Фото сделано во время генеральной репетиции 5 мая 2024 годаФото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    «Фонтанка» проехала в одной из полуторок в параде ретротехники и поговорила с одним из участников. В машинах едут и ветераны Великой Отечественной войны, и реконструкторы, и участники СВО:

    Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»

    Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»
    Фото: Юлия Никитина
    Фото: Сергей Михайличенко
    Фото: Сергей Михайличенко
    Фото: Сергей Михайличенко
    Фото: Сергей Михайличенко
    Фото: Юлия Никитина
    Фото: Александр Гальперин
    Фото: Александр Гальперин
    Фото: Александр Гальперин
    Фото: Александр Гальперин
    Фото: Александр Гальперин
    Фото: Александр Гальперин
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: скриншот трансляции телеканала «Санкт-Петербург»
    Фото: Скриншот трансляции телеканала "Санкт-Петербург"
    Фото: скриншот трансляции телеканала "Санкт-Петербург"
    Фото: Пресс-служба ЛенВО
    Фото сделано во время генеральной репетиции 5 мая 2024 года
    Фото сделано во время генеральной репетиции 5 мая 2024 годаФото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    «Бессмертный полк» все же прошел по Невскому проспекту, правда, немногочисленный. Причем с портретами не только героев Великой Отечественной войны, но и погибших участников боевых действий на Украине. Участники шли довольно плотной колонной, на вопрос корреспондента «Фонтанки», представляют ли они какую-либо организацию, не ответили. Но выдали газету.

    Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»
    Фото: Юлия Никитина
    Фото: Сергей Михайличенко
    Фото: Сергей Михайличенко
    Фото: Сергей Михайличенко
    Фото: Сергей Михайличенко
    Фото: Юлия Никитина
    Фото: Александр Гальперин
    Фото: Александр Гальперин
    Фото: Александр Гальперин
    Фото: Александр Гальперин
    Фото: Александр Гальперин
    Фото: Александр Гальперин
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: скриншот трансляции телеканала «Санкт-Петербург»
    Фото: Скриншот трансляции телеканала "Санкт-Петербург"
    Фото: скриншот трансляции телеканала "Санкт-Петербург"
    Фото: Пресс-служба ЛенВО
    Фото сделано во время генеральной репетиции 5 мая 2024 года
    Фото сделано во время генеральной репетиции 5 мая 2024 годаФото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер Законодательного собрания Александр Бельский проехали по Невскому с ретропарадом.

    Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»
    Фото: Юлия Никитина
    Фото: Сергей Михайличенко
    Фото: Сергей Михайличенко
    Фото: Сергей Михайличенко
    Фото: Сергей Михайличенко
    Фото: Юлия Никитина
    Фото: Александр Гальперин
    Фото: Александр Гальперин
    Фото: Александр Гальперин
    Фото: Александр Гальперин
    Фото: Александр Гальперин
    Фото: Александр Гальперин
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: скриншот трансляции телеканала «Санкт-Петербург»
    Фото: Скриншот трансляции телеканала "Санкт-Петербург"
    Фото: скриншот трансляции телеканала "Санкт-Петербург"
    Фото: Пресс-служба ЛенВО
    Фото сделано во время генеральной репетиции 5 мая 2024 года
    Фото сделано во время генеральной репетиции 5 мая 2024 годаФото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Невский уже открыт для движения обычного транспорта.

    Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»
    Фото: Юлия Никитина
    Фото: Сергей Михайличенко
    Фото: Сергей Михайличенко
    Фото: Сергей Михайличенко
    Фото: Сергей Михайличенко
    Фото: Юлия Никитина
    Фото: Александр Гальперин
    Фото: Александр Гальперин
    Фото: Александр Гальперин
    Фото: Александр Гальперин
    Фото: Александр Гальперин
    Фото: Александр Гальперин
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: скриншот трансляции телеканала «Санкт-Петербург»
    Фото: Скриншот трансляции телеканала "Санкт-Петербург"
    Фото: скриншот трансляции телеканала "Санкт-Петербург"
    Фото: Пресс-служба ЛенВО
    Фото сделано во время генеральной репетиции 5 мая 2024 года
    Фото сделано во время генеральной репетиции 5 мая 2024 годаФото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Сергей Михайличенко

    А вот как по Невскому проспекту прошла ретротехника.

    Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»
    Фото: Юлия Никитина
    Фото: Сергей Михайличенко
    Фото: Сергей Михайличенко
    Фото: Сергей Михайличенко
    Фото: Сергей Михайличенко
    Фото: Юлия Никитина
    Фото: Александр Гальперин
    Фото: Александр Гальперин
    Фото: Александр Гальперин
    Фото: Александр Гальперин
    Фото: Александр Гальперин
    Фото: Александр Гальперин
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: скриншот трансляции телеканала «Санкт-Петербург»
    Фото: Скриншот трансляции телеканала "Санкт-Петербург"
    Фото: скриншот трансляции телеканала "Санкт-Петербург"
    Фото: Пресс-служба ЛенВО
    Фото сделано во время генеральной репетиции 5 мая 2024 года
    Фото сделано во время генеральной репетиции 5 мая 2024 годаФото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Парад ретротехники на Невском проспекте:

    Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»
    Фото: Юлия Никитина
    Фото: Сергей Михайличенко
    Фото: Сергей Михайличенко
    Фото: Сергей Михайличенко
    Фото: Сергей Михайличенко
    Фото: Юлия Никитина
    Фото: Александр Гальперин
    Фото: Александр Гальперин
    Фото: Александр Гальперин
    Фото: Александр Гальперин
    Фото: Александр Гальперин
    Фото: Александр Гальперин
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: скриншот трансляции телеканала «Санкт-Петербург»
    Фото: Скриншот трансляции телеканала "Санкт-Петербург"
    Фото: скриншот трансляции телеканала "Санкт-Петербург"
    Фото: Пресс-служба ЛенВО
    Фото сделано во время генеральной репетиции 5 мая 2024 года
    Фото сделано во время генеральной репетиции 5 мая 2024 годаФото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    На стрелке Васильевского острова начался концерт:

    Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»
    Фото: Юлия Никитина
    Фото: Сергей Михайличенко
    Фото: Сергей Михайличенко
    Фото: Сергей Михайличенко
    Фото: Сергей Михайличенко
    Фото: Юлия Никитина
    Фото: Александр Гальперин
    Фото: Александр Гальперин
    Фото: Александр Гальперин
    Фото: Александр Гальперин
    Фото: Александр Гальперин
    Фото: Александр Гальперин
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: скриншот трансляции телеканала «Санкт-Петербург»
    Фото: Скриншот трансляции телеканала "Санкт-Петербург"
    Фото: скриншот трансляции телеканала "Санкт-Петербург"
    Фото: Пресс-служба ЛенВО
    Фото сделано во время генеральной репетиции 5 мая 2024 года
    Фото сделано во время генеральной репетиции 5 мая 2024 годаФото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    На Невском проспекте торжественно встречают колонну ретро-техники и шествие ветеранов. Ветераны, разумеется, пешком не идут, а медленно проезжают в автобусах и автомобилях.

    Фото: Сергей Михайличенко
    Фото: Сергей Михайличенко
    Фото: Сергей Михайличенко
    Фото: Сергей Михайличенко
    Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»
    Фото: Юлия Никитина