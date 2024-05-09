Праздничное шествие по Невскому проспекту завершено, но гулянья в центре Петербурга продолжаются

Военный парад, шествие ветеранов, концерт на Дворцовой и салют у Петропавловской крепости — вместе с Петербургом «Фонтанка» встречает 79-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне.
«Фонтанка» ведет текстовую трансляцию ключевых мероприятий в честь Дня Победы. Мы сегодня с вами до самого артиллерийского салюта, который будет дан в 22:00 с Большого пляжа Петропавловской крепости. Присылайте свои впечатления, делитесь фотографиями и семейными историями с помощью бота в нашем телеграм-канале «Фонтанка SPB Online».
Еще одна зарисовка с Невского проспекта. Как когда-то с ветеранами Великой Отечественной, на Невском горожане фотографируются с участниками СВО.
«Десантура», — уважительно прокомментировал эту сцену проходивший мимо вагнеровец.
На Невском проспекте молодая женщина подошла к ветерану и обняла его. Простое и искреннее выражение благодарности тронуло случайных очевидцев.
Ветерана зовут Михаил Дмитриевич Вернидуб. Он труженик тыла, родился в 1929 году. После войны посвятил свою жизнь Военно-морскому флоту и преподаванию. Многие его ученики впоследствии стали адмиралами ВМФ.
«Фонтанка» проехала в одной из полуторок в параде ретротехники и поговорила с одним из участников. В машинах едут и ветераны Великой Отечественной войны, и реконструкторы, и участники СВО:
Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
«Бессмертный полк» все же прошел по Невскому проспекту, правда, немногочисленный. Причем с портретами не только героев Великой Отечественной войны, но и погибших участников боевых действий на Украине. Участники шли довольно плотной колонной, на вопрос корреспондента «Фонтанки», представляют ли они какую-либо организацию, не ответили. Но выдали газету.
Губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер Законодательного собрания Александр Бельский проехали по Невскому с ретропарадом.
Невский уже открыт для движения обычного транспорта.
Сергей Михайличенко
А вот как по Невскому проспекту прошла ретротехника.
Парад ретротехники на Невском проспекте:
На стрелке Васильевского острова начался концерт:
На Невском проспекте торжественно встречают колонну ретро-техники и шествие ветеранов. Ветераны, разумеется, пешком не идут, а медленно проезжают в автобусах и автомобилях.