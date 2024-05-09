Праздничное шествие по Невскому проспекту завершено, но гулянья в центре Петербурга продолжаются

Военный парад, шествие ветеранов, концерт на Дворцовой и салют у Петропавловской крепости — вместе с Петербургом «Фонтанка» встречает 79-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне.

«Фонтанка» ведет текстовую трансляцию ключевых мероприятий в честь Дня Победы. Мы сегодня с вами до самого артиллерийского салюта, который будет дан в 22:00 с Большого пляжа Петропавловской крепости. Присылайте свои впечатления, делитесь фотографиями и семейными историями с помощью бота в нашем телеграм-канале «Фонтанка SPB Online».

