«Ижорские заводы» приняли решение не платить дивиденды из-за убытка в 90 миллионов рублей

Совет директоров ПАО «Ижорские заводы» принял решение не выплачивать дивиденды за 2023 год в связи с полученным убытком в 90 миллионов рублей. Заседание наблюдательного совета, следует из данных СПАРК, состоялось 6 мая. Решение совета директоров подписал генеральный директор Вадим Богданов.

Судя по данным СПАРК, 2023 год ПАО «Ижорский завод» закрыл с нулевыми оборотами. Примечательно, что по итогам 2022 года выручка общества достигла 243,9 миллиона рублей, чистая прибыль перевалила за миллиард (1,3 миллиарда рублей).