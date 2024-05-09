«Ижорские заводы» приняли решение не платить дивиденды из-за убытка в 90 миллионов рублей

Совет директоров ПАО «Ижорские заводы» принял решение не выплачивать дивиденды за 2023 год в связи с полученным убытком в 90 миллионов рублей. Заседание наблюдательного совета, следует из данных СПАРК, состоялось 6 мая. Решение совета директоров подписал генеральный директор Вадим Богданов.
Судя по данным СПАРК, 2023 год ПАО «Ижорский завод» закрыл с нулевыми оборотами. Примечательно, что по итогам 2022 года выручка общества достигла 243,9 миллиона рублей, чистая прибыль перевалила за миллиард (1,3 миллиарда рублей).
«Ижорские заводы» были основаны в 1722 году в Колпино. После акционирования в 1992 году образовалось ОАО «Ижорские заводы». Крупнейшим акционером был «Уралмаш», он владел 52% обыкновенных акций и 48% доли уставного капитала, 15% акций владели физические лица, остальные акции пакетами менее 5% распределили среди российских юрлиц. С 2021 года завод входит в группу ОМЗ — «Объединенные машиностроительные заводы» (Группа «Уралмаш-Ижора»). Завод выпускает оборудование для АЭС, емкости нефте-, газопереработки, нефтехимии, реакторы для гидрокрекинга и прочее оборудование.