В Петербурге 11-летняя любительница вейпов попала в реанимацию с судорогами и распухшим лицом

Медики выясняют, что довело до реанимации юную жительницу Выборгского района Петербурга. В больницу она попала за несколько дней до своего 12-летия , стало известно «Фонтанке» 9 мая.

Девочку из Парголово доставили в детскую больницу имени Раухфуса в тяжёлом состоянии накануне днём. Врачи диагностировали отравление неизвестным препаратом. Мать отметила, что странности в её состоянии заметила ещё утром — зрачки дочери показались женщине шире обычного, но особых опасений это не вызвало, и девочка ушла в школу.