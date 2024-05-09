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    В Петербурге 11-летняя любительница вейпов попала в реанимацию с судорогами и распухшим лицом

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    Медики выясняют, что довело до реанимации юную жительницу Выборгского района Петербурга. В больницу она попала за несколько дней до своего 12-летия, стало известно «Фонтанке» 9 мая.

    Девочку из Парголово доставили в детскую больницу имени Раухфуса в тяжёлом состоянии накануне днём. Врачи диагностировали отравление неизвестным препаратом. Мать отметила, что странности в её состоянии заметила ещё утром — зрачки дочери показались женщине шире обычного, но особых опасений это не вызвало, и девочка ушла в школу.

    Там ученица привлекла внимание преподавателей, и, судя по всему, вернулась с уроков раньше. Дома к больному виду и начавшему опухать лицу прибавились симптомы в виде нарушения речи и судорог. Ребёнку вызвали скорую.

    Чем именно отравилась девочка, предстоит выяснить. Из вредных привычек мать отметила пристрастие к вейпам.

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