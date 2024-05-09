Автомобили в Белгородской области защитят от БПЛА

В Белгородской области каждое транспортное средство, которое перевозит работников предприятий, обеспечат большой тактической аптечкой, бронежилетами и касками, а окна обклеят бронепленкой. Об этом 9 мая рассказал в своем официальном телеграм-канале губернатор области Вячеслав Гладков.

Гладков также добавил, что на автомобили установят мобильные средства радиоэлектронной борьбы. Дополнительные меры безопасности помогут снизить риск атак на движущийся транспорт, уверен глава региона.

В начале недели украинские БПЛА атаковали автомобили компании «Агро-Белогорье» в Белгородской области, которые перевозили работников Грайворонского и Борисовского свинокомплексов. В результате атаки погибли 7 человек, пострадали 40, в том числе дети.