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    Автомобили в Белгородской области защитят от БПЛА

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    В Белгородской области каждое транспортное средство, которое перевозит работников предприятий, обеспечат большой тактической аптечкой, бронежилетами и касками, а окна обклеят бронепленкой. Об этом 9 мая рассказал в своем официальном телеграм-канале губернатор области Вячеслав Гладков.

    Гладков также добавил, что на автомобили установят мобильные средства радиоэлектронной борьбы. Дополнительные меры безопасности помогут снизить риск атак на движущийся транспорт, уверен глава региона.

    В начале недели украинские БПЛА атаковали автомобили компании «Агро-Белогорье» в Белгородской области, которые перевозили работников Грайворонского и Борисовского свинокомплексов. В результате атаки погибли 7 человек, пострадали 40, в том числе дети.

    Сейчас в больнице остаются 26 человек, рассказал Вячеслав Гладков. Некоторые из них перенесли сложные оперативные вмешательства, у пациентов — множественные осколочные ранения грудной и брюшной полости, ранения конечностей и головы, баротравмы. Их состояние, отметил Гладков, оценивается как стабильное с положительной динамикой.

    Семьям погибших и пострадавших при атаке дронов предприятие «Агро-Белогорье» выделило 16,6 миллиона рублей.

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