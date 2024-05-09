Парад Победы в Петербурге в фотографиях

В Петербурге на Дворцовой площади прошел парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне. Командовал парадом начальник Михайловской военной артиллерийской академии генерал-лейтенант Сергей Баканеев, а принимал — новый заместитель командующего ЛенВО генерал-лейтенант Рустам Миннекаев. В параде прининяли участие 4 тысячи человек, были задействованы около 80 единиц техники. Главные моменты парада Победы попали в объектив фотографа «Фонтанки».
Открыл парад сводный расчет юных барабанщиков Кронштадтского военно-морского кадетского корпуса. По Дворцовой площади маршировал и один из самых красивых расчетов — женщины-военнослужащие 6-й Ленинградской Краснознаменной ордена Жукова армии ВВС и противовоздушной обороны.
Новинкой этого года стала передвижная выставка-реконструкция «Ленинградская победа», ее живые картины на автоплатформах отражали этапы участия ленинградцев в войне, а также послевоенное строительство в Ленинграде. Механизированную колонну парада возглавил танк Т-34–85. Его построили специально для Ленинградского фронта, а после войны нашли и восстановили.
Прохождение парадных расчетов механизированных войск завершилось вальсом, танцевала и рота почетного караула. После исполнения песни «Победа» парад закончился.
О том, как продолжается празднование, — в трансляции «Фонтанки».