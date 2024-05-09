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    Парад Победы в Петербурге в фотографиях

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    Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»
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    В Петербурге на Дворцовой площади прошел парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне. Командовал парадом начальник Михайловской военной артиллерийской академии генерал-лейтенант Сергей Баканеев, а принимал — новый заместитель командующего ЛенВО генерал-лейтенант Рустам Миннекаев. В параде прининяли участие 4 тысячи человек, были задействованы около 80 единиц техники. Главные моменты парада Победы попали в объектив фотографа «Фонтанки».

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    Открыл парад сводный расчет юных барабанщиков Кронштадтского военно-морского кадетского корпуса. По Дворцовой площади маршировал и один из самых красивых расчетов — женщины-военнослужащие 6-й Ленинградской Краснознаменной ордена Жукова армии ВВС и противовоздушной обороны.

    Новинкой этого года стала передвижная выставка-реконструкция «Ленинградская победа», ее живые картины на автоплатформах отражали этапы участия ленинградцев в войне, а также послевоенное строительство в Ленинграде. Механизированную колонну парада возглавил танк Т-34–85. Его построили специально для Ленинградского фронта, а после войны нашли и восстановили.

    Прохождение парадных расчетов механизированных войск завершилось вальсом, танцевала и рота почетного караула. После исполнения песни «Победа» парад закончился.

    О том, как продолжается празднование, — в трансляции «Фонтанки».

    Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»

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