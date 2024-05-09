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    День Победы

    «Громады Эрмитажа и Главного штаба видели дни торжеств и суровых испытаний». На Дворцовой начался парад с историей

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    Главная площадь Петербурга в эти минуты заполнена военнослужащими. Тяжелая техника выстроилась на Миллионной улице. Начинается парад, посвященный 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

    Как передает корреспондент «Фонтанки», 9 Мая ровно в 10:00 по московскому времени в Петербурге начался парад войск Ленинградского военного округа. В нем принимают участие свыше 4 тысяч военнослужащих, задействовано около 80 единиц техники. Командует парадом начальник Михайловской военной артиллерийской академии генерал-лейтенант Сергей Баканеев. Принимает — врио командующего ЛенВО генерал-лейтенант Рустам Миннекаев.

    Перед прохождением пеших и механизированных колонн зрителям на Дворцовой площади показали передвижную выставку-реконструкцию «Ленинградская победа».

    В пешем строю перед трибунами с ветеранами и почетными гостями пройдут кадеты, суворовцы, нахимовцы, курсанты военных и специализированных вузов. Колонну техники возглавит исторический танк Т-34–85, участвовавший в боях за освобождение Ленинграда от блокады немецко-фашистских захватчиков.

    После парада жители города смогут увидеть шествие ветеранов Великой Отечественной войны — их провезут по Невскому проспекту на ретроавтомобилях. В течение дня на Дворцовой можно будет ознакомиться с образцами исторической, в том числе трофейной, военной техники. В 15:00 на площади начнется концерт. Завершит торжества 9 Мая праздничный салют. Посмотреть на него можно будет, например, с Дворцовой набережной или стрелки Васильевского острова.

    «Фонтанка» ведет текстовую трансляцию официальных торжеств и народных гуляний. Присылайте свои впечатления, делитесь фотографиями и семейными историями с помощью бота в нашем телеграм-канале «Фонтанка SPB Online».

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