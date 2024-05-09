«Громады Эрмитажа и Главного штаба видели дни торжеств и суровых испытаний». На Дворцовой начался парад с историей

Главная площадь Петербурга в эти минуты заполнена военнослужащими. Тяжелая техника выстроилась на Миллионной улице. Начинается парад, посвященный 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
Как передает корреспондент «Фонтанки», 9 Мая ровно в 10:00 по московскому времени в Петербурге начался парад войск Ленинградского военного округа. В нем принимают участие свыше 4 тысяч военнослужащих, задействовано около 80 единиц техники. Командует парадом начальник Михайловской военной артиллерийской академии генерал-лейтенант Сергей Баканеев. Принимает — врио командующего ЛенВО генерал-лейтенант Рустам Миннекаев.
Перед прохождением пеших и механизированных колонн зрителям на Дворцовой площади показали передвижную выставку-реконструкцию «Ленинградская победа».
В пешем строю перед трибунами с ветеранами и почетными гостями пройдут кадеты, суворовцы, нахимовцы, курсанты военных и специализированных вузов. Колонну техники возглавит исторический танк Т-34–85, участвовавший в боях за освобождение Ленинграда от блокады немецко-фашистских захватчиков.
После парада жители города смогут увидеть шествие ветеранов Великой Отечественной войны — их провезут по Невскому проспекту на ретроавтомобилях. В течение дня на Дворцовой можно будет ознакомиться с образцами исторической, в том числе трофейной, военной техники. В 15:00 на площади начнется концерт. Завершит торжества 9 Мая праздничный салют. Посмотреть на него можно будет, например, с Дворцовой набережной или стрелки Васильевского острова.