Столтенберг: НАТО не планирует направлять войска на территорию Украины

Североатлантический альянс не намерен размещать силы на Украине, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом 9 мая сообщает Repubblica.

Генсек также отметил, что Украина не просила о вводе войск НАТО. По его словам, альянс видит две основные задачи: поддержать Киев и не допустить, чтобы конфликт выплеснулся за пределы Украины, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно о появлении петиции, составленной гражданами Украины, в которой призывают Владимира Зеленского добиться ввода войск НАТО на территорию страны. Песков назвал это опасной провокацией.