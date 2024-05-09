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    Столтенберг: НАТО не планирует направлять войска на территорию Украины

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    Североатлантический альянс не намерен размещать силы на Украине, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом 9 мая сообщает Repubblica.

    Генсек также отметил, что Украина не просила о вводе войск НАТО. По его словам, альянс видит две основные задачи: поддержать Киев и не допустить, чтобы конфликт выплеснулся за пределы Украины, пишет РИА Новости.

    Ранее стало известно о появлении петиции, составленной гражданами Украины, в которой призывают Владимира Зеленского добиться ввода войск НАТО на территорию страны. Песков назвал это опасной провокацией.

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