Полицейские из Выборга помогли доставить в больницу ребёнка в судорогах. Водитель заблудился

Водитель легкового автомобиля заблудился на областных трассах, торопясь доставить в больницу ребёнка. Быстрый путь и сопровождение обеспечили сотрудники ДПС из Выборгского района Ленобласти, подробности в полицейском главке рассказали 9 мая. Наряд 7 мая нёс службу на выезде с автодороги «Магистральная» на трассу «Зеленогорск — Приморск — Выборг», когда в пятом часу вечера заметил водителя «КИА», выбежавшего из машины.

ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Помощь требовалась годовалому мальчику, которого везли в реанимацию с судорогами, кислородным голоданием и высокой температурой. В машине находились также молодая мать и фельдшер из пункта в посёлке Приветнинское — туда 23-летняя жительница области обратилась после того, как вызвала скорую и поняла, что медики едут слишком долго.

Фото: ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Фото: ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Поделиться Поделиться





«Фельдшер, поняв серьезность ситуации, принял решение о незамедлительном доставлении ребенка в больницу, но по пути они заблудились», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.