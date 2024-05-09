«Душа радуется». В Каспийское море возвращается вода

Из-за сильных паводков Каспийское море начало быстро наполняться, 9 мая поделился в своем телеграм-канале блогер из Казахстана Азамат Сарсенбаев.

«Буквально год назад вода в северной части Каспийского моря отошла от берегов на десятки километров, и вот сейчас из-за паводков вода начинает возвращаться. Душа радуется», — рассказал Сарсенбаев.

В начале мая Министерство водных ресурсов и ирригации региона сообщало, что в Каспийское море было направлено около миллиарда кубометров воды. Для этого использовались четыре канала: Баксай, Нарын, Черная речка и Соколок, а в лиманы направили воду из реки Жайык. Кроме того, воду из реки Ойыл направили в месторождения подземных вод, чтобы их подпитать.