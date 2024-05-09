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    «Душа радуется». В Каспийское море возвращается вода

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    Из-за сильных паводков Каспийское море начало быстро наполняться, 9 мая поделился в своем телеграм-канале блогер из Казахстана Азамат Сарсенбаев.

    «Буквально год назад вода в северной части Каспийского моря отошла от берегов на десятки километров, и вот сейчас из-за паводков вода начинает возвращаться. Душа радуется», — рассказал Сарсенбаев.

    В начале мая Министерство водных ресурсов и ирригации региона сообщало, что в Каспийское море было направлено около миллиарда кубометров воды. Для этого использовались четыре канала: Баксай, Нарын, Черная речка и Соколок, а в лиманы направили воду из реки Жайык. Кроме того, воду из реки Ойыл направили в месторождения подземных вод, чтобы их подпитать.

    «Ранее мы направили воду в озеро Балхаш, увеличив его уровень на 15 сантиметров», — поделились в министерстве. Там также отметили, что 30 миллионов кубометров паводковой воды, поступившей из России, направили в другие пересыхающие озера региона.

    Каспийское море — крупнейший на планете замкнутый водоем, его уровень подвержен колебаниям. По данным проекта caspinfo.net, созданного для укрепления инфраструктуры управления данными вокруг Каспийского моря, в 2009 году уровень водоема достигал 27,16 метра ниже Мирового океана.

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