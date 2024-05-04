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    Клим Шипенко выпускает драму о деревне в Северной Осетии во время войны

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    Фото: kinoprokat.nmg.ru/
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    9 мая в кино — премьера картины Анатолия Колиева «Семь черных бумаг». Сюжет разворачивается в 1942 году в высокогорном селе в Северной Осетии. Все мужчины оттуда ушли на войну, а их семьи со страхом остаются в неведении. Среди них два брата, ждущие своего отца-солдата. Когда с фронта начинают приходить «черные бумаги» — похоронки, — братья подговаривают мальчика-почтальона не вручать их, лишая людей всякой надежды, а спрятать до конца войны. Но поможет ли обмануть горе такая отсрочка?

    Фильм снимался в Северной Осетии в восьми разных селах; основным местом съемок стало село Камунта, лежащее почти на 2 000 метрах над уровнем моря. Постановщик фильма Анатолий Колиев — дебютант, художественным руководителем проекта стал режиссер Клим Шипенко («Холоп», «Вызов»). В ролях снялись Максим Караев, Заурбек Абоев, Дзамболат Дзуцев, Зита Лацоева, Казбек Губиев и Андрей Кокоев.

    12+

    Матвей Пирогов

    Фото: kinoprokat.nmg.ru/

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