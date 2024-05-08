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    «Зарыбление» и уха по старинным рецептам: в Петербурге сезон корюшки отметят дважды

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    Сразу два фестиваля корюшки проходят в Петербурге на вторые майские: блюда из знаковой для города рыбы будут готовить опытные кулинары, а гости попробуют корюшку в самых необычных вариациях.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Первую зону организуют в Петропавловской крепости. На Петербургском празднике корюшки (0+) 10 и 11 мая повара накормят гостей наваристой «адмиральской ухой» и прямо на месте пожарят рыбку по фирменному рецепту.

    Одно из главных событий праздника — акция «Зарыбление». Чтобы восстановить гармонию и отдать дать водному миру, организаторы выпустят в воду мальков ценных пород рыбы. Точное время пока неизвестно, но скучать в ожидании не придётся: в программе на день — шоу барабанщиц, соревнования по плетению сетей, а также конкурс на лучшее рыбное блюдо. Также на площадке заработает кинолекторий, в котором будут показывать художественные и документальные картины с кинофестиваля «Море зовёт!».

    Второй — «Общенародный праздник корюшки» (0+) — 11 и 12 мая прогремит в Южно-Приморском парке. Кроме жареной на углях рыбы, повара приготовят «генеральскую уху» в 1000-литровом котле, якобы по рецепту самого Александра Меншикова. Среди развлечений — игра «Золотая рыбка в серебряной стае». У счастливчиков будет шанс найти золотой кулон в своей порции корюшки. Вход на «общенародный» праздник — по билетам, дети до семи лет могут пройти бесплатно.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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