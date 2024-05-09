Парад ретротехники завершился на Невском проспекте, дорога открыта

В центре Петербурга завершилось шествие ветеранов Великой Отечественной войны — их провезли по Невскому проспекту на ретроавтомобилях.
Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
Вместе с ветеранами ВОВ в параде приняли участие и ветераны СВО. Также в колонне проехали губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский.
После окончания парада Невский проспект открыли для транспорта.
В течение дня на Дворцовой площади можно ознакомиться с образцами исторической, в том числе трофейной, военной техники. В 15:00 на площади начнется концерт. Завершит торжества 9 Мая праздничный салют. Посмотреть на него можно будет, например, с Дворцовой набережной или стрелки Васильевского острова.