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    Парад ретротехники завершился на Невском проспекте, дорога открыта

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    Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»
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    В центре Петербурга завершилось шествие ветеранов Великой Отечественной войны — их провезли по Невскому проспекту на ретроавтомобилях.

    Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    Вместе с ветеранами ВОВ в параде приняли участие и ветераны СВО. Также в колонне проехали губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский.

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    После окончания парада Невский проспект открыли для транспорта.

    В течение дня на Дворцовой площади можно ознакомиться с образцами исторической, в том числе трофейной, военной техники. В 15:00 на площади начнется концерт. Завершит торжества 9 Мая праздничный салют. Посмотреть на него можно будет, например, с Дворцовой набережной или стрелки Васильевского острова.

    Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»

    «Фонтанка» ведет текстовую трансляцию официальных торжеств и народных гуляний. Присылайте свои впечатления, делитесь фотографиями и семейными историями с помощью бота в нашем телеграм-канале «Фонтанка SPB Online».

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