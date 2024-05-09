    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 4

    3 м/с, зап

    766мм

    43%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd91.82eur98.95

    День Победы

    «Слава ветеранам Великой Отечественной войны! Слава участникам СВО!» Парад Победы в Петербурге завершен

    3770
    30 комментариев

    Музыканты военного оркестра ЛенВО покидают Дворцовую площадь, где только что завершился парад в честь 79-летия победы в Великой Отечественной войне. Механизированную колонну возглавил танк Т-34–85, участвовавший в боях за освобождение Ленинграда.

    Как передает корреспондент «Фонтанки», всего в параде 9 Мая было задействовано около 80 единиц техники, в том числе внедорожники УАЗ «Хантер», бронированные «ВПК-Урал», КамАЗ-53949, «Тигр-М», санитарный бронеавтомобиль «Линза», ракетные комплексы «Искандер-М», «Бастион», «С-400 Триумф».

    Принимал парад недавно назначенный заместитель командующего ЛенВО генерал-лейтенант Рустам Миннекаев. Сейчас он временно исполняет обязанности окружного командующего. В Петербург его назначили с позиции врио командующего Центральным округом, где он был замом генерала Лапина — ставшего широко известным после начала боевых действий на Украине. В марте этого года о Лапине ходили разговоры как о кандидате на пост командующего ЛенВО, однако официально имя нового руководителя пока не названо.

    Специальная военная операция во время парада была упомянута по меньшей мере восемь раз. Дикторы акцентировали внимание на сыновьях военнослужащих, которые сейчас находятся на фронте, упоминали боевые условия при описании военной техники. Завершился парад прославлением ветеранов Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции.

    «Фонтанка» ведет текстовую трансляцию официальных торжеств и народных гуляний. Присылайте свои впечатления, делитесь фотографиями и семейными историями с помощью бота в нашем телеграм-канале «Фонтанка SPB Online».

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    День Победы в ПетербургеПарад 9 Мая
    ЛАЙК6
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ10
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 30

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    30
    close