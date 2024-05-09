«Слава ветеранам Великой Отечественной войны! Слава участникам СВО!» Парад Победы в Петербурге завершен

Музыканты военного оркестра ЛенВО покидают Дворцовую площадь, где только что завершился парад в честь 79-летия победы в Великой Отечественной войне. Механизированную колонну возглавил танк Т-34–85, участвовавший в боях за освобождение Ленинграда.



Как передает корреспондент «Фонтанки», всего в параде 9 Мая было задействовано около 80 единиц техники, в том числе внедорожники УАЗ «Хантер», бронированные «ВПК-Урал», КамАЗ-53949, «Тигр-М», санитарный бронеавтомобиль «Линза», ракетные комплексы «Искандер-М», «Бастион», «С-400 Триумф».

