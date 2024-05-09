«Слава ветеранам Великой Отечественной войны! Слава участникам СВО!» Парад Победы в Петербурге завершен

Музыканты военного оркестра ЛенВО покидают Дворцовую площадь, где только что завершился парад в честь 79-летия победы в Великой Отечественной войне. Механизированную колонну возглавил танк Т-34–85, участвовавший в боях за освобождение Ленинграда.
Как передает корреспондент «Фонтанки», всего в параде 9 Мая было задействовано около 80 единиц техники, в том числе внедорожники УАЗ «Хантер», бронированные «ВПК-Урал», КамАЗ-53949, «Тигр-М», санитарный бронеавтомобиль «Линза», ракетные комплексы «Искандер-М», «Бастион», «С-400 Триумф».
Принимал парад недавно назначенный заместитель командующего ЛенВО генерал-лейтенант Рустам Миннекаев. Сейчас он временно исполняет обязанности окружного командующего. В Петербург его назначили с позиции врио командующего Центральным округом, где он был замом генерала Лапина — ставшего широко известным после начала боевых действий на Украине. В марте этого года о Лапине ходили разговоры как о кандидате на пост командующего ЛенВО, однако официально имя нового руководителя пока не названо.
Специальная военная операция во время парада была упомянута по меньшей мере восемь раз. Дикторы акцентировали внимание на сыновьях военнослужащих, которые сейчас находятся на фронте, упоминали боевые условия при описании военной техники. Завершился парад прославлением ветеранов Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции.