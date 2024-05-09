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    Беспилотник в Салавате атаковал нефтеперерабатывающий комплекс

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    7 комментариев

    Промзону города Салавата в Башкортостане атаковал БПЛА днем 9 мая. Глава региона сообщил о задымлении на территории «Газпром нефтехим Салават».

    По словам губернатора Радия Хабирова, атака была зафиксирована около часа дня по местному времени (11 по Москве). Он уточнил, что произошло задымление в районе одной из установок комплекса по нефтепереработке и нефтехимии. На месте работают экстренные службы, масштаб проблемы пока не раскрывается.

    «Это очевидная попытка, мы ее ждали», — добавил глава региона.

    Ранее о пожаре на нефтебазе сообщали власти Краснодарского края. Беспилотники упали на терминалы ночью. После 11 утра пожар был ликвидирован.

    ЛАЙК3
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    УДИВЛЕНИЕ2
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    Комментарии 6

    28175334509 Мая 2024 в 13:23
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