Беспилотник в Салавате атаковал нефтеперерабатывающий комплекс

Промзону города Салавата в Башкортостане атаковал БПЛА днем 9 мая. Глава региона сообщил о задымлении на территории «Газпром нефтехим Салават».

По словам губернатора Радия Хабирова, атака была зафиксирована около часа дня по местному времени (11 по Москве). Он уточнил, что произошло задымление в районе одной из установок комплекса по нефтепереработке и нефтехимии. На месте работают экстренные службы, масштаб проблемы пока не раскрывается.

«Это очевидная попытка, мы ее ждали», — добавил глава региона.

Ранее о пожаре на нефтебазе сообщали власти Краснодарского края. Беспилотники упали на терминалы ночью. После 11 утра пожар был ликвидирован.