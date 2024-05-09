Зацепил кольцо учебником. Стали известны подробности переполоха, устроенного учеником в школе Петербурга

Не только профилактической лекцией от сотрудников правоохранительных органов обернулась история с небезопасной игрушкой, с которой пришёл на уроки 13-летний школьник в Приморском районе Петербурга.

Протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей получил отец мальчика, стало известно «Фонтанке» 9 мая. Шестиклассник накануне принёс в школу не только учебные принадлежности, но и игровой элемент для страйкбола. Незамеченным он не остался — не по плану пошёл урок информатики.

По предварительным данным, на занятии мальчик доставал из рюкзака учебник и случайно зацепил кольцо похожей на гранату игрушки. Дальше к школе съехались экстренные службы.