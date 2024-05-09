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    Зацепил кольцо учебником. Стали известны подробности переполоха, устроенного учеником в школе Петербурга

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    Не только профилактической лекцией от сотрудников правоохранительных органов обернулась история с небезопасной игрушкой, с которой пришёл на уроки 13-летний школьник в Приморском районе Петербурга.

    Протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей получил отец мальчика, стало известно «Фонтанке» 9 мая. Шестиклассник накануне принёс в школу не только учебные принадлежности, но и игровой элемент для страйкбола. Незамеченным он не остался — не по плану пошёл урок информатики.

    По предварительным данным, на занятии мальчик доставал из рюкзака учебник и случайно зацепил кольцо похожей на гранату игрушки. Дальше к школе съехались экстренные службы.

    В полиции сообщали, что обошлось без пострадавших. Повреждённый рюкзак и фрагменты пиротехники изъяты.

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