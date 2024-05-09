В Петербурге две пенсионерки подарили аферистам более 18 млн рублей. Помогали енот и подросток

Ещё две жертвы мобильного гипноза обратились в полицию Петербурга, оставшись с пустыми счетами после первых майских праздников. Одна поверила в секретную операцию спецслужб, другая испугалась помощи ВСУ, стало известно «Фонтанке» 9 мая. О своих материальных потерях 78-летняя жительница Красногвардейского района рассказала полицейским накануне вечером. Праздники для неё начались на даче, там же 3 мая застал первый звонок с незнакомого номера. Собеседник представился сотрудником Росфинмониторинга, огорошил известием о кредите в миллион рублей и тут же успокоил: перевод приостановлен, но необходимо поговорить с ФСБ.

Звонок от спецслужбы не заставил себя ждать, и в тот же день женщина начала переводить деньги якобы на безопасный счёт Центробанка с уверенностью, что помогает вычислить террориста.

Онлайн-переводами общение не закончилось. Пенсионерку убедили вернуться в город, обналичить накопления и передать средства надёжному человеку. В течение двух дней она встречалась с представительным, но не очень пунктуальным молодым мужчиной у супермаркета неподалёку от дома. Узнать друг друга помогал енот — так звучал и пароль, и отзыв.

Всего женщина отдала порядка 7,2 миллиона рублей. Последний звонок был 7 мая, когда «представитель Росфинмониторинга» убедил съездить на дачу и привезти оставшиеся там наличные. 71-летняя жительница Выборгского района уверовала в легенду аферистов 5 мая. Ей звонили сначала от имени оператора связи, выманивая данные паспорта и СНИЛС будто бы для продления договора. Потом от «Госуслуг» с известиями о взломе, кредитах и финансировании ВСУ. На этом этапе подключились якобы из ФСБ. Испуганная женщина завернула в пакет 80 тысяч долларов и 40 тысяч евро и отдала всё субтильному незнакомцу у парадной. В рублях ущерб превысил 11,2 миллиона рублей.

Обманутая петербурженка обратилась в полицию утром 8 мая. К вечеру полицейские нашли предполагаемого курьера мошенников. Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в Толубеевском проезде задержан 15-летний житель Новосибирской области. После обоих заявлений возбуждены дела о мошенничестве в особо крупном размере.