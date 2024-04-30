Курьер на севере Петербурга не стал бездумно выполнять заказ и спас накопления пенсионерки от мошенников

Пожилая жительница Петербурга поверила в обман мошенников, которые от лица ее сына просили помочь после ДТП. Пакет с деньгами курьер передавать кому просили не стал.



Как стало известно «Фонтанке» 30 апреля, накануне вечером 26-летний сотрудник службы доставки «Яндекса» приехал на заказ в квартиру на Академика Константинова. Из рук пенсионерки он получил пакет, но засомневался, что история не связана с криминалом. Вместе с сотрудниками сервиса выяснили, что в пакете лежали деньги и, видимо, женщина стала жертвой обмана. Сразу позвонили в полицию, но женщина не открыла и никак не отреагировала. Удалось связаться с ее сыном, а ему уже достучаться до матери.



Женщина рассказала, что от лица сына ей позвонил какой-то мужчина и сказал, что попал в аварию. Чтобы избежать уголовной ответственности, ему срочно нужны были деньги. Ради спасения ребенка пенсионерка отдала курьеру 300 тысяч рублей. Деньги ей вернули, уголовное дело возбуждено по статье о покушении на мошенничество.



Это не единственный случай, когда сотрудники службы доставки реагируют на подобные ситуации. Спасают не только жертв сказки о ДТП, но и тех, кто пытается перевести деньги на несуществующий безопасный счет.