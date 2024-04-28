«Бабушка везла деньги будто под гипнозом». Как таксисты спасают пенсионерок от мошенников

Мошенники часто заказывают клиенту такси или просят передать деньги через доставку, чтобы остаться анонимными Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Ежегодно из-за телефонных и интернет-мошенников, по данным Центробанка, россияне теряют 14–19 миллиардов рублей. Каждый, наверное, хоть раз получал звонки от якобы банковских сотрудников — это у них самая распространенная схема.



Чаще всего жертвами мошенников становятся пожилые люди. И герои этой статьи также остались бы без накопленных годами сбережений, если бы не таксисты, которые спасли пенсионеров от преступной схемы. Рассказываемые три истории, когда водители « Яндекс.Такси » помешали мошенникам ограбить пожилых москвичек.

«Такси вызвали из банка» Петр Петрухин работает водителем в категории «бизнес». Утром 22 марта он приехал на заказ. — Пошло время ожидания, а пассажира всё нет, — вспоминает этот день Петр. — Пришло сообщение: «Подождите, мне тяжело идти». Я, конечно, с пониманием отнесся, сижу жду. Вижу, выходит пенсионерка лет 75 . Вышел, встретил, довел до машины, аккуратно ее усадил.

Бабушка была отстраненная, как будто потерявшаяся. Она практически не разговаривала со мной. Петр Петрухин, водитель такси

По дороге, рассказывает Петр, бабушка немного расслабилась, и у них завязался разговор. Водитель понял, что пассажирка даже не понимает, куда едет. — Она начала жаловаться, что, мол, ей снова нужно ехать в банк. Но при этом она не очень ориентировалась, куда именно, говорила что-то вроде «там должно быть такое здание, вот к нему». Мне это показалось подозрительным.

Такси заказывала не она, оплата была по карте. Я спросил, кто заказал машину, она сказала, что сотрудники банка. Петр Петрухин, водитель такси

Мошенники убедили пенсионерку, что ей нужно проверить свой счет, и в случае если с ним возникнут проблемы, перевести все деньги на безопасный счет. Она рассказала, что один раз ее уже обманули.

— Я понял, что ехать нужно, конечно, не в банк, а в полицию, — рассказывает Петр. — Она не верила до последнего, что ее обманывают, только в отделении уже начала понимать. Взяли показания у меня и у бабушки, меня отпустили, ее оставили, чтобы провести беседу.

Петр не считает, что совершил геройский поступок, и благодарности не ждет, но в рейтинге он потерял: мошенники, поняв, что их план не удался, поставили водителю низкую оценку. «Поспешите, моя бабушка мерзнет» Бектур Базарбеков прибыл на свой очередной заказ ночью 13 декабря. В чате ему пришло сообщение от того, кто заказал такси, что его ждет бабушка и она очень замерзла. — Я помог ей сесть в машину, — вспоминает Бектур. — Спрашиваю: вас там кто-то ждет? Я думал, мне писал ее внук, беспокоился. Бабушка сказала, что ничего не расскажет. Она очень испуганная была.

Бектур начал спрашивать пенсионерку, что у нее случилось. Но она сказала, что ей нельзя разговаривать с водителем. — У нее зазвонил телефон, она подняла трубку, и я сразу понял, что с бабушкой говорят мошенники, — продолжает таксист. — Позвонил в полицию, начал объяснять ситуацию, и тот, кто с ней говорил, это услышал.

Адрес конечного пункта сразу же изменился. Но я понимал, что ехать надо не туда, а в отделение. Бектур Базарбеков, водитель такси

Бектур отвез бабушку в полицию. Она всё еще не верила, что ее обманывают. Выяснилось, что пенсионерка должна была отдать мошенникам 570 тысяч рублей. Ее оставили в отделении для дачи показаний, а Бектур отправился на следующий заказ.

Фото: Евгений Вдовин / 161.RU Поделиться Поделиться





«Как под гипнозом» Еще один подобный случай произошел с Евгенией Романовой, вечером 15 февраля она прибыла на заказ. Из подъезда вышла бабушка 85 лет . Пенсионерка постоянно говорила с кем-то по телефону. — Я невольно слушала разговор бабушки, — рассказывает Евгения. — Ей кто-то давал четкие указания. Я так поняла, она должна была перевести деньги на другой счет. Я сразу насторожилась.

Бабушка была растеряна, как под гипнозом. Евгения Романова, водитель такси

Евгения предупредила пожилую женщину, что с ней по телефону могут говорить мошенники, и повезла ее в отделение полиции. — Представьте, она чья-то мать, никому бы не хотелось, чтобы маму обокрали. Я поставила себя на место ее детей, — поделилась Евгения. В полиции выяснилось, что бабушка уже сняла деньги и отправлялась перевести их мошенникам.



— Мне казалось, на моем месте любой бы поступил так же, но в полиции сказали, что так бывает не всегда: водитель может просто не услышать разговор пассажира или проигнорировать моменты, на которые я обратила внимание, — добавляет девушка.

Ранее мы рассказывали, как россияне издеваются над телефонными мошенниками.