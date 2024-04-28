«Бабушка везла деньги будто под гипнозом». Как таксисты спасают пенсионерок от мошенников

Ежегодно из-за телефонных и интернет-мошенников, по данным Центробанка, россияне теряют 14–19 миллиардов рублей. Каждый, наверное, хоть раз получал звонки от якобы банковских сотрудников — это у них самая распространенная схема.
Чаще всего жертвами мошенников становятся пожилые люди. И герои этой статьи также остались бы без накопленных годами сбережений, если бы не таксисты, которые спасли пенсионеров от преступной схемы. Рассказываемые три истории, когда водители «
«Такси вызвали из банка»
Петр Петрухин работает водителем в категории «бизнес». Утром 22 марта он приехал на заказ.
— Пошло время ожидания, а пассажира всё нет, — вспоминает этот день Петр. — Пришло сообщение: «Подождите, мне тяжело идти». Я, конечно, с пониманием отнесся, сижу жду. Вижу, выходит пенсионерка
Бабушка была отстраненная, как будто потерявшаяся. Она практически не разговаривала со мной.
Петр Петрухин, водитель такси
По дороге, рассказывает Петр, бабушка немного расслабилась, и у них завязался разговор. Водитель понял, что пассажирка даже не понимает, куда едет.
— Она начала жаловаться, что, мол, ей снова нужно ехать в банк. Но при этом она не очень ориентировалась, куда именно, говорила что-то вроде «там должно быть такое здание, вот к нему». Мне это показалось подозрительным.
Такси заказывала не она, оплата была по карте. Я спросил, кто заказал машину, она сказала, что сотрудники банка.
Петр Петрухин, водитель такси
Мошенники убедили пенсионерку, что ей нужно проверить свой счет, и в случае если с ним возникнут проблемы, перевести все деньги на безопасный счет. Она рассказала, что один раз ее уже обманули.
— Я понял, что ехать нужно, конечно, не в банк, а в полицию, — рассказывает Петр. — Она не верила до последнего, что ее обманывают, только в отделении уже начала понимать. Взяли показания у меня и у бабушки, меня отпустили, ее оставили, чтобы провести беседу.
Петр не считает, что совершил геройский поступок, и благодарности не ждет, но в рейтинге он потерял: мошенники, поняв, что их план не удался, поставили водителю низкую оценку.
«Поспешите, моя бабушка мерзнет»
Бектур Базарбеков прибыл на свой очередной заказ ночью 13 декабря. В чате ему пришло сообщение от того, кто заказал такси, что его ждет бабушка и она очень замерзла.
— Я помог ей сесть в машину, — вспоминает Бектур. — Спрашиваю: вас там кто-то ждет? Я думал, мне писал ее внук, беспокоился. Бабушка сказала, что ничего не расскажет. Она очень испуганная была.
Бектур начал спрашивать пенсионерку, что у нее случилось. Но она сказала, что ей нельзя разговаривать с водителем.
— У нее зазвонил телефон, она подняла трубку, и я сразу понял, что с бабушкой говорят мошенники, — продолжает таксист. — Позвонил в полицию, начал объяснять ситуацию, и тот, кто с ней говорил, это услышал.
Адрес конечного пункта сразу же изменился. Но я понимал, что ехать надо не туда, а в отделение.
Бектур Базарбеков, водитель такси
Бектур отвез бабушку в полицию. Она всё еще не верила, что ее обманывают. Выяснилось, что пенсионерка должна была отдать мошенникам
«Как под гипнозом»
Еще один подобный случай произошел с Евгенией Романовой, вечером 15 февраля она прибыла на заказ. Из подъезда вышла бабушка
— Я невольно слушала разговор бабушки, — рассказывает Евгения. — Ей кто-то давал четкие указания. Я так поняла, она должна была перевести деньги на другой счет. Я сразу насторожилась.
Бабушка была растеряна, как под гипнозом.
Евгения Романова, водитель такси
Евгения предупредила пожилую женщину, что с ней по телефону могут говорить мошенники, и повезла ее в отделение полиции.
— Представьте, она чья-то мать, никому бы не хотелось, чтобы маму обокрали. Я поставила себя на место ее детей, — поделилась Евгения.
В полиции выяснилось, что бабушка уже сняла деньги и отправлялась перевести их мошенникам.
— Мне казалось, на моем месте любой бы поступил так же, но в полиции сказали, что так бывает не всегда: водитель может просто не услышать разговор пассажира или проигнорировать моменты, на которые я обратила внимание, — добавляет девушка.
Ранее мы рассказывали, как россияне издеваются над телефонными мошенниками.