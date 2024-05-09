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    Атака на Белгород: прямые попадания в жилые дома и восемь пострадавших

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    Белгород и Белгородский район подверглись воздушной атаке со стороны украинских военных. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков утром 9 мая.

    По его словам, есть прямые попадания в жилые многоквартирные дома и автомобили. Глава области опубликовал фото последствий атаки.

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    По предварительным данным, пострадали восемь человек: семь взрослых и ребенок. Четверо с осколочными ранениями различных частей тела доставлены в белгородскую больницу, им оказывают помощь. 11-летнюю девочку с осколочными ранениями левой стопы привезли в детскую областную клиническую больницу. Еще троим пострадавшим медпомощь оказали на месте, ехать в больницу они отказались, сообщил Гладков.

    Частичные разрушения выявлены в 34 квартирах в 19 многоквартирных домах и одном частном жилом доме. Кроме того, пострадали 37 автомобилей. Сейчас на местах работают оперативные службы, специалисты строительных организаций, управ и управляющих компаний, рассказал губернатор.

    Также в поселке Дубовое в Белгородском районе повреждены кровли в 4 частных жилых домовладениях и три автомобиля.

    Информацию о последствиях атаки власти еще уточняют.

    Сирена ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе с перерывами работала утром дважды — с 3:12 до 3:32 и с 4:00 до 4:49.

    В половине восьмого Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи дежурными средствами ПВО были уничтожены пятнадцать реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 «Вампир» и один БПЛА над территорией Белгородской области, два БПЛА уничтожены над территорией Брянской области и три БПЛА — над Курской областью.

    В понедельник, 6 мая, в результате атаки украинских БПЛА на автомобили в Белгородской области пострадали более 40 человек, в том числе трое детей, погибли семеро.

    О том, как Белгород живет под обстрелами и как изменилась жизнь местных, читайте в репортажах Венеры Галеевой, которая там побывала.

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