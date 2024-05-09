Атака на Белгород: прямые попадания в жилые дома и восемь пострадавших

Белгород и Белгородский район подверглись воздушной атаке со стороны украинских военных. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков утром 9 мая.

По его словам, есть прямые попадания в жилые многоквартирные дома и автомобили. Глава области опубликовал фото последствий атаки.



Фото: Настоящий Гладков / Telegram Фото: Настоящий Гладков / Telegram Фото: Настоящий Гладков / Telegram Фото: Настоящий Гладков / Telegram Фото: Настоящий Гладков / Telegram Фото: Настоящий Гладков / Telegram Фото: Настоящий Гладков / Telegram Поделиться Поделиться





По предварительным данным, пострадали восемь человек: семь взрослых и ребенок. Четверо с осколочными ранениями различных частей тела доставлены в белгородскую больницу, им оказывают помощь. 11-летнюю девочку с осколочными ранениями левой стопы привезли в детскую областную клиническую больницу. Еще троим пострадавшим медпомощь оказали на месте, ехать в больницу они отказались, сообщил Гладков.

Частичные разрушения выявлены в 34 квартирах в 19 многоквартирных домах и одном частном жилом доме. Кроме того, пострадали 37 автомобилей. Сейчас на местах работают оперативные службы, специалисты строительных организаций, управ и управляющих компаний, рассказал губернатор.



Также в поселке Дубовое в Белгородском районе повреждены кровли в 4 частных жилых домовладениях и три автомобиля.

Информацию о последствиях атаки власти еще уточняют.

Сирена ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе с перерывами работала утром дважды — с 3:12 до 3:32 и с 4:00 до 4:49.

В половине восьмого Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи дежурными средствами ПВО были уничтожены пятнадцать реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 «Вампир» и один БПЛА над территорией Белгородской области, два БПЛА уничтожены над территорией Брянской области и три БПЛА — над Курской областью.