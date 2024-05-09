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    Парад Победы прошел на Красной площади в Москве, Путин возложил цветы

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    Военный парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел на Красной площади в Москве 9 Мая.

    Парад принимал президент России — верховный главнокомандующий Вооружёнными силами РФ Владимир Путин. Почетными гостями стали президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидеры Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также президент Кубы, главы Гвинеи-Бисау и Лаоса.

    Перед началом шествия Владимир Путин объявил минуту молчания. Он отметил, что сегодня в России преклоняются перед светлой памятью всех, кто боролся с нацизмом и неонацизмом и погиб в Великой Отечественной войне.

    Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
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    В своей торжественной речи на параде Владимир Путин отметил, что стратегические силы России всегда в боеготовности и страна будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения, и никому не позволит угрожать. Он заявил, что правду о Второй мировой войне пытаются исказить, поскольку она мешает тем, кто строит колониальную политику на лжи. Как подчеркнул Путин, Россия переживает сложный рубежный период и судьба Родины и ее будущее зависят от каждого. «Все участники СВО являются героями, с ними вся Россия», — сказал президент.

    В военном параде приняли участие более 9 тысяч военнослужащих. Более тысячи из них — участники СВО.

    Фото: Антон Морозов / ТАСС
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    Владимир Путин после парада возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Вместе с ним к мемориалу прошли все приехавшие на парад лидеры государств.

    Александр Лукашенко прибыл в Москву вместе со своим любимцем — шпицем Умкой, собачку заметили смирно сидящей у кресел.

    Парад в Петербурге также завершился.

    Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
    Фото: Антон Морозов / ТАСС

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