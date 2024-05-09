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    Центр «Э» пришёл за подростком из-за поста о теракте, в котором погиб военкор Татарский

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    Юный житель Соснового Бора стал фигурантом уголовного дела после комментария в петербургском паблике. В его словах увидели публичное оправдание терроризма, стало известно «Фонтанке» 9 мая.

    Старт уголовному производству дал комментарий в паблике, посвящённом Петербургу и жизни петербуржцев, оставленный через день после взрыва в кафе на Университетской набережной, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Сотрудники сочли, что в публикации позитивно оценивают действия Дарьи Треповой (внесена в список террористов Росфинмониторинга) — в январе суд признал её виновной в теракте и приговорил к 27 годам колонии.

    Сотрудники правоохранительных органов установили, что за профилем мужчины из Евпатории скрывается 17-летний первокурсник медколледжа, проживающий в Сосновом Бору.

    В марте этого года он выступал на научно-практической конференции с презентацией о лекарственных растениях. Юноша зарегистрирован на одной из платформ в качестве волонтера, за последние два года он участвовал почти в десяти экологических мероприятиях.

    Накануне к первокурснику нагрянул Центр «Э». Следствие возбудило в отношении него дело об оправдании терроризма (205.2 УК). Подозреваемого ограничили подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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