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    Комедийный триллер с Кевином Спейси «Шпион на всю голову» добрался до проката

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    9 мая в кино стартует комедийный триллер Майкла Заико Холла «Шпион на всю голову». Релиз фильма должен был состояться еще осенью, но в последний момент был перенесен. По сюжету, опытный и циничный киллер Пит после бурной карьеры собирается отойти от дел. Но тут, как водится, ему достаётся последняя несложная работенка: отыскать и убить некую женщину (Джет Жандро), которая прячется в маленьком городке в горах. Задание Питу кажется простым, но на самом деле оказывается невыполнимой миссией и запускает целый каскад кровавых разборок.

    Особенно интересно, наверное, что роль Пита исполнил Кевин Спейси. С 2017 года, когда актеру предъявили обвинения в сексуальных домогательствах, он не появлялся на экранах, а все его тогдашние проекты вроде знаменитого сериала «Карточный домик» были отменены и закрыты. В триллере «Все деньги мира» — все сцены со Спейси пересняли с актером Кристофером Пламмером. В итоге суд оправдал Спейси, хотя осадочек остался и разбирательства продолжаются до сих пор. Тем не менее актер вернулся на киноэкраны — хотя и не в фильмах голливудских корифеев. В русскоязычном дубляже персонажа Спейси озвучил известный комик Гарик Харламов.

    18+

    Матвей Пирогов

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