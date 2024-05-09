Посольство России в Лондоне опровергло обвинения в шпионаже

Посольство России опровергло утверждения британских СМИ о том, что резиденция Сикокс-Хит использовалась в целях шпионажа, и назвало их клеветническими. С заявлением дипломатическое представительство РФ в Лондоне выступило в телеграм-канале 9 мая.

В диппредставительстве подчеркнули, что фотография резиденции, которую ложно обвиняют в запуске дронов, сама сделана с использованием дрона, что является явным нарушением правил и обычаев дипломатической неприкосновенности. Также в дипмиссии отметили, что данное нарушение конвенции будет расследовано.