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    Посольство России в Лондоне опровергло обвинения в шпионаже

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    Посольство России опровергло утверждения британских СМИ о том, что резиденция Сикокс-Хит использовалась в целях шпионажа, и назвало их клеветническими. С заявлением дипломатическое представительство РФ в Лондоне выступило в телеграм-канале 9 мая.

    В диппредставительстве подчеркнули, что фотография резиденции, которую ложно обвиняют в запуске дронов, сама сделана с использованием дрона, что является явным нарушением правил и обычаев дипломатической неприкосновенности. Также в дипмиссии отметили, что данное нарушение конвенции будет расследовано.

    Накануне Министерство внутренних дел Великобритании заявило о высылке из страны военного атташе России, а его самого министр внутренних дел Джеймс Клеверли назвал «необъявленным офицером военной разведки».

    Также ведомство сообщило о снятии дипломатического статуса с ряда объектов недвижимости, включая поместье Сикокс-Хит в графстве Кент, подаренное СССР в 1947 году, и «торгово-оборонный комплекс в Хайгейте». Также был ограничен срок действия российских дипломатических виз.

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