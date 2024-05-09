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    Пролетарскому заводу нашли руководителя на «Северной верфи»

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    Временно исполнять обязанности генерального директора ПАО «Пролетарский завод» назначили Михаила Ненюкова, который возглавляет судостроительный завод «Северная верфь». К такому решению пришел совет директоров завода, заседание которого состоялось накануне.

    За кандидатуру Ненюкова, стало известно 9 мая, отдали свои голоса трое членов совета директоров, против проголосовал один. В должность и. о. гендиректора Пролетарского завода Ненюков вступит с 15 мая, его полномочия продлятся до тех пор, пока ему не найдут постоянную замену, но не позднее 31 декабря этого года, говорится в решении совета директоров.

    Пролетарский завод — одно из крупнейших предприятий Петербурга. Его продукция поставляется для военных и гражданских судов. По итогам 2023 года завод отчитался о 4,3 миллиарда рублей выручки, чистая прибыль составила 29,1 миллиона рублей.

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