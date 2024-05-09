Путин: нет никаких сомнений в победе России

Мужество и героизм россиян — одни из ключевых условий победы в СВО — в этом нет никаких сомнений, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с командирами подразделений, участвующих в спецоперации.
Видео было опубликовано 9 мая на официальном сайте президента России, хотя прошла встреча два дня назад, по окончании церемонии вступления в должность главы государства.
Он отметил, происходящее сейчас в рамках специальной военной операции на территории Украины, — лучшее доказательство того, что российские военные достойны предков, сражавшихся в Великой Отечественной войне.
Во время встречи Путин заявил, что задачи по развитию страны в сфере экономики, здравоохранения, образования и прочих сферах, являются основой всех успехов, однако они могут быть полностью реализованы только при успешной работе на поле боя. «Вся страна это понимает, и поэтому вы видите, вся страна вас поддерживает», — сказал командирам подразделений президент. Он также подчеркнул, что задачи боевых подразделений должны решаться с минимальными потерями.
Путин также счел возможным организовать массовое производство наземных роботизированных платформ и оснастить ими штурмовые группы подразделений.