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    Стратегический партнер и неприятие санкций США. О чем Путин говорил с президентами Таджикистана и Кубы

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    Россия является для Таджикистана стратегическим партнером и союзником, 9 мая заявил президент этой страны Эмомали Рахмон во время встречи с главой России Владимиром Путиным в Кремле. Он подчеркнул, что Таджикистан не менял свою позицию многие годы и не собирается менять.

    Видео встречи опубликовал в своем телеграм-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин. Рахмон подчеркнул, что недруги России хотят поссорить обе страны и различными методами разбросать. Однако Таджикистан не намерен менять свою позицию, более того, «самая-самая» большая военная база РФ находится в Таджикистане, и странам надо вместе бороться с глобальными вызовами и угрозами.

    Во время встречи с лидером Кубы Мигелем Диас-Канелем Владимир Путин подчеркнул, что отношения России и Кубы основаны на чувствах дружбы, взаимного уважения. «Наша страна с неприятием и чувством поддержки кубинского народа наблюдает попытки США ограничить развитие Кубы и нанести экономический ущерб незаконными санкциями и ограничениями», — высказался кубинский лидер. Он также отметил, что кубинский народ на протяжении десятилетий борется с этим и чувствует себя уверенно.

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