Стратегический партнер и неприятие санкций США. О чем Путин говорил с президентами Таджикистана и Кубы

Россия является для Таджикистана стратегическим партнером и союзником, 9 мая заявил президент этой страны Эмомали Рахмон во время встречи с главой России Владимиром Путиным в Кремле. Он подчеркнул, что Таджикистан не менял свою позицию многие годы и не собирается менять.

Видео встречи опубликовал в своем телеграм-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин. Рахмон подчеркнул, что недруги России хотят поссорить обе страны и различными методами разбросать. Однако Таджикистан не намерен менять свою позицию, более того, «самая-самая» большая военная база РФ находится в Таджикистане, и странам надо вместе бороться с глобальными вызовами и угрозами.