Лахта Центр засиял по-особому в честь праздника в Петербурге

В честь Победы в Великой Отечественной войне на здании Лахта Центра в Петербурге включили праздничную подсветку. Небоскрёб высотой 462 метра 9 мая «завернули» в георгиевскую ленту.

Как сообщили в пресс-службе общественно-делового комплекса, сиять по-праздничному Лахта Центр начал в 21:30. Полюбоваться можно будет до пяти часов утра 10 мая.

Кроме самого высокого здания, в Петербурге сменили подсветку телебашня и Троицкий мост. С семи часов вечера и до 23:00 горят огни на вершинах Ростральных колонн.

