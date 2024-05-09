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    Лахта Центр засиял по-особому в честь праздника в Петербурге

    1990
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    В честь Победы в Великой Отечественной войне на здании Лахта Центра в Петербурге включили праздничную подсветку. Небоскрёб высотой 462 метра 9 мая «завернули» в георгиевскую ленту.

    Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    Как сообщили в пресс-службе общественно-делового комплекса, сиять по-праздничному Лахта Центр начал в 21:30. Полюбоваться можно будет до пяти часов утра 10 мая.

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    Кроме самого высокого здания, в Петербурге сменили подсветку телебашня и Троицкий мост. С семи часов вечера и до 23:00 горят огни на вершинах Ростральных колонн.

    Для тех, кто пропустил парад на Дворцовой площади, показываем его главные моменты. 79-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне завершилась залпами артиллерийского салюта.

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