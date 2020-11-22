Норки во Франции тоже заболели коронавирусом. Уничтожить решили пока тысячу

В одном из четырёх хозяйств по разведению норок во Франции обнаружили животных, заболевших COVID-19.

Как сообщает 22 ноября ТАСС со ссылкой на министерство сельского хозяйства, эксперты проверили все четыре фермы, имеющиеся в стране. На одной вируса не обнаружено. Про две пока неизвестно — результаты анализов появятся на будущей неделе. А на одной обнаружен очаг заболевания норок ковидом, первый на территории Франции.

По распоряжению министерства, на ферме «будет уничтожена вся 1 тысяча животных, а также созданная на основе таких животных продукция».