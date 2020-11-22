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Норки во Франции тоже заболели коронавирусом. Уничтожить решили пока тысячу

В одном из четырёх хозяйств по разведению норок во Франции обнаружили животных, заболевших COVID-19.

Как сообщает 22 ноября ТАСС со ссылкой на министерство сельского хозяйства, эксперты проверили все четыре фермы, имеющиеся в стране. На одной вируса не обнаружено. Про две пока неизвестно — результаты анализов появятся на будущей неделе. А на одной обнаружен очаг заболевания норок ковидом, первый на территории Франции.

По распоряжению министерства, на ферме «будет уничтожена вся 1 тысяча животных, а также созданная на основе таких животных продукция».

В начале ноября заболевших норок нашли в Дании. Власти решили убить всех этих животных — 15–17 миллионов, что вызвало возмущение и среди заводчиков, и среди простых граждан. После забоя 2,4 миллиона норок выяснилось, что решение было незаконно. Позже власти склонились к тому, что норок надо спасать. К 17 ноября правительство Дании и оппозиция договорились о введении временного запрета на разведение норок, а также о юридической основе для их уничтожения и доплатах звероводам за оперативность. Министр сельского хозяйства подал в отставку, а затем в министерстве заявили, что мутировавший штамм, «скорее всего, исчез».

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