Состояние раненого премьера Словакии Роберта Фицо улучшается

Состояние премьера Словакии Роберта Фицо, на которого было совершено покушение, постепенно улучшается. Об этом 28 мая сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства республики.



«Верим, что ситуация будет развиваться в позитивном направлении каждый день», — цитирует агентство официальное сообщение словацкого кабмина.



Напомним, покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо произошло 15 мая после выездного заседания правительства страны. Нападавший сделал пять выстрелов. Стрелком оказался писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Ему может грозить от 25 лет до пожизненного лишения свободы.