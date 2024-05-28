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    Состояние раненого премьера Словакии Роберта Фицо улучшается

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    Состояние премьера Словакии Роберта Фицо, на которого было совершено покушение, постепенно улучшается. Об этом 28 мая сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

    «Верим, что ситуация будет развиваться в позитивном направлении каждый день», — цитирует агентство официальное сообщение словацкого кабмина.

    Напомним, покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо произошло 15 мая после выездного заседания правительства страны. Нападавший сделал пять выстрелов. Стрелком оказался писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Ему может грозить от 25 лет до пожизненного лишения свободы.

    Стрелявший заявил, что у него не было намерения убить политика — только ранить. Он объяснил свои действия несогласием с политикой правительства Словакии, преследованием деятелей культуры и СМИ, а также ликвидацией спецпрокуратуры, которая занималась резонансными делами.

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