Состояние раненого премьера Словакии Роберта Фицо улучшается

Состояние премьера Словакии Роберта Фицо, на которого было совершено покушение, постепенно улучшается. Об этом 28 мая сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства республики.
«Верим, что ситуация будет развиваться в позитивном направлении каждый день», — цитирует агентство официальное сообщение словацкого кабмина.
Напомним, покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо произошло 15 мая после выездного заседания правительства страны. Нападавший сделал пять выстрелов. Стрелком оказался писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Ему может грозить от 25 лет до пожизненного лишения свободы.
Стрелявший заявил, что у него не было намерения убить политика — только ранить. Он объяснил свои действия несогласием с политикой правительства Словакии, преследованием деятелей культуры и СМИ, а также ликвидацией спецпрокуратуры, которая занималась резонансными делами.