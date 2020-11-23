«Почту России» адаптируют для людей с инвалидностью

«Почта России» и Всероссийское общество инвалидов (ВОИ) будут вместе работать над адаптацией почты для маломобильных групп населения. Соответствующее соглашение было подписано 23 ноября между руководителями организаций.

Это касается как улучшения инфраструктуры почтовых отделений, так и организации рабочих мест для сотрудников с ограниченными возможностями здоровья внутри компании, сообщается на сайте ВОИ.

ВОИ будет оказывать консультации по обеспечению доступности инфраструктуры и услуг для людей с инвалидностью с учетом положений Конвенции ООН о правах инвалидов и действующего российского законодательства с применением принципов «универсального дизайна» и «разумного приспособления».