«Почту России» адаптируют для людей с инвалидностью

«Почта России» и Всероссийское общество инвалидов (ВОИ) будут вместе работать над адаптацией почты для маломобильных групп населения. Соответствующее соглашение было подписано 23 ноября между руководителями организаций.
Это касается как улучшения инфраструктуры почтовых отделений, так и организации рабочих мест для сотрудников с ограниченными возможностями здоровья внутри компании, сообщается на сайте ВОИ.
ВОИ будет оказывать консультации по обеспечению доступности инфраструктуры и услуг для людей с инвалидностью с учетом положений Конвенции ООН о правах инвалидов и действующего российского законодательства с применением принципов «универсального дизайна» и «разумного приспособления».
«Отрадно, что «Почта России» уделяет внимание вопросам доступности для людей с инвалидностью и продолжает адаптировать свои отделения по всей России. Наши эксперты готовы оказать консультационную поддержку, чтобы в конечном итоге все отделения «Почты России» были доступны для инвалидов», — сказал председатель ВОИ Михаил Терентьев.
С 2016 года «Почта России» уже адаптировала для людей с инвалидностью более 7800 отделений почтовой связи в стране, из них более 30% находятся в сельской местности. В частности, отделения оборудованы пандусами и подъемниками, обеспечены элементами тактильной навигации и информационными материалами на основе шрифта Брайля, установлены информационные экраны и бегущие строки. Введена альтернативная форма обслуживания для инвалидов — предоставление почтовых услуг «на дому».