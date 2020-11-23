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«Деду Валере посвящается». В Приамурье нарисовали огромную открытку на льду в память об умершем от коронавируса художнике

На льду замерзшей реки Хомутина возле села Марково в Амурской области нарисовали огромную «новогоднюю открытку», посвященную местному жителю Валерию Мельникову, который много лет создавал подобные поздравления. Как пишет 23 ноября ТАСС, художник умер 30 октября от коронавируса.

Его произведения на льду стали «визитной карточкой» Марково, в прошлом году их даже фотографировали с МКС.

«Втроем с коллегами сделали открытку на Хомутине. Эскиз заранее не разрабатывали, рисунок сложился как-то сам собой. Единственное, знали, что будет надпись «Посвящается Деду Валерию», так как Валерий Константинович — автор этой шикарной идеи», — рассказал автор новой открытки, скульптор из Благовещенска Алексей Сидоров.

Прообразом Деда Мороза с лопатой на «открытке» стал сам Валерий Мельников. Теперь «ледовые поздравления» Сидоров собирается вывести на международный уровень — нарисовать открытку на льду Амура вместе с китайскими коллегами.

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Комментарии (1)

mallaga
Жаль креативного народного художника. Помню, как радостно было бы видеть сюжеты в новостях об этом человеке и его общедоступных произведениях.
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