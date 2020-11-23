Дембель в Петербурге требует миллион с Минобороны, ссылаясь на Конституцию и боль

Житель Петербурга добил травмированный мениск, шагая по плацу, и теперь пытается взыскать с Минобороны миллион рублей. Он считает, что его вообще не должно было быть в армии.

Как сообщает 23 ноября объединенная пресс-служба судов Петербурга, дело Ивана Борзякова передали в горсуд несколько дней назад — первая инстанция ему отказала, он подал апелляционную жалобу.

Как следует из сентябрьского решения Фрунзенского районного суда, Борзяковым военкомат начал интересоваться три года назад, в итоге прислав ему 16 повесток. С началом лета 2018 года ему выдали форму, побрили голову и отправили в карельский поселок Кааламо, где он на год должен был стать электриком-дизелистом.



Уже через 10 дней после начала службы во время занятий по строевой подготовке левое колено рядового Борзякова сгибаться перестало, об острой боли он доложил командиру. Молодого человека сначала привезли в Военно-клинический госпиталь, затем положили в клинику при ВМА и прооперировали. В феврале следующего года военно-врачебная комиссия вновь заключила, что он годен к прохождению службы с незначительными ограничениями. К концу мая он был уволен в запас. Борзякову было предписано оформить документы на получение страхового пособия, травму признали легкой и выплатили 64 тысячи.

Страдания истец оценил в миллион рублей и потребовал компенсации. Он указал, что «первопричиной получения увечья в данном случае стало неуважительное отношение к Конституции Российской Федерации со стороны сотрудников Министерства обороны и военного комиссариата» и перечислил 28 статей. Например, по мнению Борзякова, неуважительно в Минобороны относятся к человеку, его правам и свободам, которые являются высшей ценностью, и к тому факту, что Россия — демократическое государство.



Задача Борзякова в суде — доказать вину Минобороны в причинении морального вреда и сам факт противоправного поведения. Он мотивировал наличие причинно-следственной связи между действиями Минобороны и получением увечья на основе материалов административного расследования, которое проводил капитан из его части. В нем сказано, что «получению травмы указанным лицом способствовало халатное и формальное отношение к рассмотрению документов о травмах, полученных до призыва на военную службу медицинской комиссией РВК Фрунзенского района». Это же колено истец травмировал в 2014 году, тогда тоже была операция, но на первичном медосмотре он не захотел об этом говорить. При этом Борзяков утверждает, что все документы в военкомат принес, указал на больное колено и позвоночник, но его все равно отправили служить, а в армии он «был обречен на увечье».

«Особенность техники исполнения строевого шага представлена и описана в строевом уставе Вооруженных сил РФ. Между тем приведенная техника исполнения движения в биомеханике недопустима и являлась заведомо травмоопасной и разрушительной для левого коленного сустава и позвоночника истца», — написал он в заявлении.

